Як зберігати ялинкові прикраси, щоб вони не псувались: головні правила

Головне призначення новорічних прикрас - створювати святковий настрій та затишок. Аби декор якомога довше залишався новим і не зіпсувався, важливо правильно його зберігати. Інакше навіть найдорожчі ялинкові іграшки за два сезони втратять свій блиск і красу.

Як зберігати новорічні прикраси, щоб вони не псувались, розповідаємо у матеріалі нижче.

Як зберігати ялинкові прикраси

Розбираючи ялинку, одразу відкладайте у сторону фігурні й крихкі прикраси. Обережно огляньте кожну скляну іграшку і перевірте, чи там немає дефектів. Якщо є недоліки, то краще їх одразу викинути.

Дуже дорогі чи колекційні ялинкові прикраси варто зберігати в окремому пакуванні. Крихкі іграшки загорніть у серветки та викладіть у коробки з товстого картону. Бажано, щоб там були перегородки - вони не дозволять прикрасам тертись одна до одної. Це, власне, й захистить від пошкодження.

Решту прикрас можна зберігати у спільному ящику. На дно покладіть кілька шарів паперу, серветок чи кухонних рушників. Спершу викладіть іграшки, які мають однакову форму. Тоді прикрийте їх серветками. Тільки після цього можна викладати прикраси, що б'ються і мають нестандартну форму. Кожен шар іграшок перекладайте м'яким матеріалом.

Новорічні гірлянди також важливо правильно упакувати, аби вони залишились робочими до наступного року. Головне - аби дроти не сплутались, а лампочки не збились.

Гірлянду варто намотати на картон, шматочок деревини або вішалку для одягу. Скручуйте гірлянду по спіралі, при цьому розправляйте лампочки. Прикрасу можна покласти на зберігання з ялинковими іграшками або в окремий ящик.

Різдвяні вінки важливо захистити від потрапляння на них пилу. Оскільки ці прикраси зазвичай об'ємні, компактно упакувати їх не вдасться. Варто їх обмотати харчовою плівкою або паперовим рушником. Обгорнутий вінок підвісьте на гачок або покладіть в окрему коробку.

Одразу подумайте де саме залишите ящики з прикрасами на зберігання. Бажано протягом року їх не переставляти, аби зайвий раз не піддавати ризику їх пошкодити. Якщо у вас вдома живуть коти чи інші тварини, то поставте ялинковий декор у недоступному для них місці.