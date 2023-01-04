В Києві почали утилізувати новорічні ялинки: адреси пунктів прийому

Кияни з середи, 4 січня, зможуть здати на утилізацію живі новорічні ялинки. Їх перероблять на щепу та використають для мульчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Відомо, що всі бажаючі зможуть здати дерево на утилізацію до 31 січня 2023 року. У спеціально обладнаних пунктах хвойні дерева подрібнять і підготують до подальшого використання.

В КМДА розповіли, що щепу використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Це допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року - зберігає водний баланс.

Здати ялинки можна за адресами: