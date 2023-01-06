Как хранить елочные украшения, чтобы они не портились: главные правила

Главное предназначение новогодних украшений - создавать праздничное настроение и уют. Чтобы декор подольше оставался новым и не испортился, важно правильно его хранить. Иначе даже самые дорогие елочные игрушки за два сезона потеряют свой блеск и красоту.

Как хранить новогодние украшения, чтобы они не портились, рассказываем ниже.

Как хранить елочные украшения

Разбирая елку, сразу откладывайте в сторону фигурные и хрупкие украшения. Осторожно осмотрите каждое стеклянную игрушку и проверьте, нет ли там дефектов. Если есть повреждение, то лучше их сразу выбросить.

Очень дорогие или коллекционные елочные украшения следует хранить в отдельной упаковке. Хрупкие игрушки заверните в салфетки и выложите в коробки из толстого картона. Желательно, чтобы там были перегородки - они не позволят прикасаться украшениям друг к другу. Это, собственно, и защитит от повреждения.

Остальные украшения можно хранить в совместном ящике. На дно положите несколько слоев бумаги, салфеток или кухонных полотенец. Сначала выложите игрушки, имеющие одинаковую форму. Тогда прикройте их салфетками. Только после этого можно выкладывать хрупкие украшения и те, в которых нестандартная форма. Каждый слой игрушек перекладывайте мягким материалом.

Новогодние гирлянды также важно правильно упаковать, чтобы они остались рабочими до следующего года. Главное - чтобы провода не спутались, а лампочки не сбились.

Гирлянду следует намотать на картон, кусочек древесины или вешалку для одежды. Скручивайте гирлянду по спирали, при этом расправляйте лампочки. Украшение можно положить на хранение с елочными игрушками или в отдельный ящик.

Рождественские венки важно защитить от попадания на них пыли. Поскольку эти украшения обычно объемны, компактно их упаковать не удастся. Следует их обмотать пищевой пленкой или бумажным полотенцем. Потом венок подвесьте на крючок или положите в отдельную коробку.

Сразу подумайте, где именно оставите ящики с украшениями на хранение. Желательно в течение года их не переставлять, чтобы лишний раз не рисковать их повредить. Если у вас дома живут кошки или другие животные, то поставьте елочный декор в недоступном для них месте.