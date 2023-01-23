Як зберігати крупи, щоб у будинку гроші водилися: важливі давні прикмети

Борошно

Борошно та пшениця вважалися головним символом багатства. Тримати їх треба подалі від сторонніх очей. Упаковка має бути щільною і борошно бажано не розсипати в будинку - це призведе до сварок та проблем з фінансами. Якщо хочете, щоб гроші водилися – зберігайте борошно правильно.

Сіль та цукор

Щоб у будинку не було сварок та негараздів, зберігайте сіль та цукор у різних шафках. Ніколи не залишайте відкритими цукор, сіль та інші крупи – завжди закривайте щільними кришками.

Якщо ставитися недбало до солі чи цукру – навколо вашого будинку ходитимуть плітки та розмови. Баночки для зберігання мають бути непрозорими.

Пшенична крупа

Ця каша вважається символом щастя у будинку. Щоб його було надлишку, зберігайте крупу в банці з кришкою золотистого кольору.

Манна крупа

Ця крупа вбереже від поганого ока. Якщо у вашій родині сталися різні неприємності - розсипте по кутах трохи манної крупи.

Ще прикмети про крупи

Розсипати сиру гречку – до багатства у будинку. Однак якщо готову кашу розсипала жінка - вона явно має проблеми з чоловіком. Розсипана гречка у коридорі або по всій квартирі – до дрібних проблем.

Розсипалося пшоно - у домі відсутнє порозуміння. Конфлікт може виникнути між усіма членами сім'ї.

Випала з рук банка з манкою - до серйозних особистих потрясінь, аж до розлучення.

Розсипаний рис – проблеми на роботі, фінансові втрати. А от, якщо посипати рисом навмисно – побажати господарям щастя та достатку.

Щоб уберегти себе від серйозних проблем, будь-яку розсипану крупу потрібно зібрати по крупинці або замести долонями на тарілку. А потім винести на вулицю та згодувати птахам.