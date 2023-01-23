Как хранить крупы, чтобы в доме деньги водились: важные древние приметы

Некоторые продукты с древних времен имели важный символизм. Они могли приносить в дом удачу, богатство, мир, а могли привлекать неприятности.
Как правильно хранить крупы в доме, чтобы деньги всегда водились, рассказали в Meta.
Мука и пшеница считались главным символом богатства. Держать их нужно подальше от посторонних глаз. Упаковка должна быть плотная и муку желательно не рассыпать в доме - это приведет к ссорам и проблемам с финансами. Если хотите, чтобы деньги водились - храните муку правильно.
Чтобы в доме не было ссор и разногласий, храните соль и сахар в разных шкафчиках. Никогда не оставляйте открытыми сахар, соль и другие крупы - всегда закрывайте плотными крышками.
Если относиться небрежно к соли или сахару - вокруг вашего дома будут ходить сплетни и разговоры. Баночки для хранения должны быть непрозрачными.
Это каша считается символом счастья в доме. Чтобы его было в избытке, храните крупу в банке с крышкой золотистого цвета.
Эта крупа убережет от дурного глаза. Если в вашей семье стали происходить разные неприятности - рассыпьте по углам немного манной крупы.
Рассыпать сырую гречку - к богатству в доме. Однако если готовую кашу рассыпала женщина - у нее явно есть проблемы с мужем. Рассыпанная гречка в коридоре или по всей квартире - к мелким проблемам.
Рассыпалось пшено - в доме отсутствует взаимопонимание. Конфликт может завязаться между всеми членами семьи.
Выпала из рук банка с манкой - к серьезным личным потрясениям, аж до развода.
Рассыпанный рис - проблемы на работе, финансовые потери. А вот, если посыпать рисом намеренно - пожелать хозяевам счастья и достатка.
Чтобы уберечь себя от серьезных проблем, любую рассыпанную крупу нужно собрать по крупинке или замести ладонями на тарелку. А потом вынести на улицу и скормить птицам.
Кстати, ранее мы писали о том, что значит, когда в окна бьется птица, бабочка или паук.
А еще рассказывали о том, о чем говорят предметы, которые падают из рук.