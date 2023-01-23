Как хранить крупы, чтобы в доме деньги водились: важные древние приметы

Мука

Мука и пшеница считались главным символом богатства. Держать их нужно подальше от посторонних глаз. Упаковка должна быть плотная и муку желательно не рассыпать в доме - это приведет к ссорам и проблемам с финансами. Если хотите, чтобы деньги водились - храните муку правильно.

Соль и сахар

Чтобы в доме не было ссор и разногласий, храните соль и сахар в разных шкафчиках. Никогда не оставляйте открытыми сахар, соль и другие крупы - всегда закрывайте плотными крышками.

Если относиться небрежно к соли или сахару - вокруг вашего дома будут ходить сплетни и разговоры. Баночки для хранения должны быть непрозрачными.

Пшеничная крупа

Это каша считается символом счастья в доме. Чтобы его было в избытке, храните крупу в банке с крышкой золотистого цвета.

Манная крупа

Эта крупа убережет от дурного глаза. Если в вашей семье стали происходить разные неприятности - рассыпьте по углам немного манной крупы.

Еще приметы о крупах

Рассыпать сырую гречку - к богатству в доме. Однако если готовую кашу рассыпала женщина - у нее явно есть проблемы с мужем. Рассыпанная гречка в коридоре или по всей квартире - к мелким проблемам.

Рассыпалось пшено - в доме отсутствует взаимопонимание. Конфликт может завязаться между всеми членами семьи.

Выпала из рук банка с манкой - к серьезным личным потрясениям, аж до развода.

Рассыпанный рис - проблемы на работе, финансовые потери. А вот, если посыпать рисом намеренно - пожелать хозяевам счастья и достатка.

Чтобы уберечь себя от серьезных проблем, любую рассыпанную крупу нужно собрать по крупинке или замести ладонями на тарелку. А потом вынести на улицу и скормить птицам.