Як зберігати часник в квартирі, щоб він не висох і не запліснявів

Як приготувати часник до довготривалого зберігання

На відкритому повітрі припаліть запальничкою коріння та залишок стебла часнику, запечатавши таким чином головку для тривалого зберігання. Так зробіть з кожною головкою.

Робити це треба з часником, на якому вже добре обсохло лушпиння. Вологий і зеленуватий овоч на зберігання не закладають.

У приміщенні краще не припікати часник, оскільки своїм запахом він довго нагадуватиме про себе.

Зберігайте часник в банках

Покладіть часник в глибоку ємність (наприклад, в банку). Бажано пересипати голівки сіллю, так він точно долежить до весни.

Висушеними і без ознак псування головками часнику наповніть трилітрову банку.

Замість кришки складіть у кілька разів шматок марлі, накрийте і обв'яжіть у зручний для вас спосіб.

Банку з часником поставте у темне та сухе місце. Коли вам треба дістати нову голівку відкрийте банку, потім запакуйте знову і поставте на місце постійного зберігання.