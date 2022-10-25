Как хранить чеснок в квартире, чтобы он не высох и не заплесневел

Как приготовить чеснок к длительному хранению

На открытом воздухе прижгите зажигалкой корни и остаток стебля чеснока, запечатав таким образом головку для длительного хранения. Так сделайте с каждой головкой.

Делать это нужно с чесноком, на котором уже хорошо обсохла шелуха. Влажный и зеленоватый овощ на хранение не закладывают.

В помещении лучше не прижигать чеснок, поскольку своим запахом он будет долго напоминать о себе.

Храните чеснок в банках

Положите чеснок в глубокую емкость (к примеру, в банку). Желательно пересыпать головки солью, так он точно прилежит до весны.

Высушенными и без признаков порчи головками чеснока наполните трехлитровую банку.

Вместо крышки сложите в несколько раз кусок марли, накройте и обвяжите удобным для вас способом.

Банку с чесноком поставьте в темное и сухое место. Когда вам нужно достать новую головку, откройте банку, затем упакуйте снова и поставьте на место постоянного хранения.