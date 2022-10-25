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Как хранить чеснок в квартире, чтобы он не высох и не заплесневел

Фото: Как в квартире хранить чеснок (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Чеснок относится к овощам, которые мы используем для приготовления пищи не каждый день, а хранится он не очень хорошо. В холодильнике или пакете плесневеет, а просто в шкафчике – высыхает. Хорошо, если у вас есть подвал или погреб, а если нет, что делать?

Как сохранить надолго запасы выращенного на огороде или купленного чеснока – читайте в материале Styler ниже.

Как приготовить чеснок к длительному хранению

На открытом воздухе прижгите зажигалкой корни и остаток стебля чеснока, запечатав таким образом головку для длительного хранения. Так сделайте с каждой головкой.

Делать это нужно с чесноком, на котором уже хорошо обсохла шелуха. Влажный и зеленоватый овощ на хранение не закладывают.

В помещении лучше не прижигать чеснок, поскольку своим запахом он будет долго напоминать о себе.

Храните чеснок в банках

Положите чеснок в глубокую емкость (к примеру, в банку). Желательно пересыпать головки солью, так он точно прилежит до весны.

Высушенными и без признаков порчи головками чеснока наполните трехлитровую банку.

Вместо крышки сложите в несколько раз кусок марли, накройте и обвяжите удобным для вас способом.

Банку с чесноком поставьте в темное и сухое место. Когда вам нужно достать новую головку, откройте банку, затем упакуйте снова и поставьте на место постоянного хранения.

Раньше мы писали, как хранить продукты без холодильника, если выключили электроэнергию.

Также читайте, как правильно сажать озимый чеснок.

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