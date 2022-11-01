Як зберігати яблука на зиму, щоб вони довго не псувались

Збираємо яблука

Пам'ятаєте в дитинстві коли збирали яблука, батьки сварили, щоб ви не кидали плоди, а обережно клали до кошика? Усе через те, що яблука дуже чутливі до будь-яких механічних пошкоджень.

Зривайте плід разом із плодоніжкою. Якщо плодоніжку видалити, утвориться ранка, через яку всередину проникнуть бактерії. Спочатку збирайте яблука, які висять низько, а вже потім ті, що на верхівці.

Стежте також за тим, щоб при зборі не подряпати плоди нігтями та не залишити на них вм’ятин.

Найпоширеніша помилка, яку роблять всі, це обтирання яблука. Наліт на шкірці захищає плід від хвороб, тому з ним яблуко збережеться довше.

Також важливо обрати правильний день для збирання фруктів. Не можна допустити, щоб плід був перестиглим. Якщо яблуко тріснуло, пом’ялося або почало підгнивати, зберігати його не варто. Навіть холод погребу йому вже не допоможе.

Які сорти брати для зберігання

Найкраще для тривалого зберігання підходять пізньостиглі сорти. У процесі лежання взимку плоди стають дуже смачними. Для пізніх сортів характерні тривалі терміни зберігання - до 7 місяців. Стовпчик термометра в цьому випадку може підійматися до чотирьох градусів.



Ранні та середньостиглі яблука можуть пролежати в погребі максимум пару місяців. Температура при цьому повинна бути близько нуля градусів.

Під час збирання врожаю складайте яблука обережно (фото: pixabay.com)

Як зберігати яблука взимку

Обираємо місце

Льох є найкращим місцем для зберігання яблук. Потурбуйтеся про те, щоб він був із хорошою вентиляцією, захищеним від ґрунтових вод та утепленим.

Адже при лежанні яблука виділяють етилен, який сприяє дозріванню як самих яблук, так і інших овочів, що зберігаються з ними в одному погребі. Також яблука можуть набратися властивостей інших "сусідів", наприклад, запаху часнику. Тому зберігати яблука найкраще в окремому приміщенні.

Обираємо тару

Якщо ви будете зберігати яблука на стелажах, то попередньо потрібно просушити та застелити поверхню папером або мішковиною.

Звичайні дерев’яні ящики чудово підходять для яблук. Дно контейнера потрібно простелити папером або тканиною, щоб зробити поверхню м'якше. Якщо складаєте яблука в кілька рядів, стежте, щоб верхні плоди не подряпалися об плодоніжки нижніх.

Зберігання в картонних коробках має приблизно такий же сенс, як і у випадку з ящиками. Вибирайте коробки з щільного картону. Загорніть яблука в папір у декілька шарів і вже в такому вигляді складати на зберігання в ящики.

Менш використовуваним способом є пересипання тирсою. Тирса повинні бути з листяних порід деревини, щоб ваші яблучка не ввібрали в себе запах дерева.

А найбільш поширеним є зберігання в поліетиленових мішках. Просто розкладіть яблука в пакети по один-два кілограми та покладіть на стелажі.