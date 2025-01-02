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Як зберігати банани, щоб вони тижнями не чорніли: три простих лайфхаки

Секрети зберігання бананів (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Банани тижнями залишатимуться свіжими і не покриватимуться коричневими плямами, якщо дотримуватися кількох порад зберігання цих фруктів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Чому банани так швидко псуються?

Все через газ етилен, який виділяють стиглі фрукти. Саме він відповідає за дозрівання бананів, але водночас і за їхнє швидке псування. Чим більше етилену, тим швидше банан темніє і стає м'яким.

Три способи продовжити свіжість бананів до 15 днів

Огортаємо стебло в харчову плівку

Цей метод є одним з найпростіших і найефективніших. Просто оберніть стебло банана харчовою плівкою (підійдуть також фольга, вощанка або бджолиний воск). Це перешкоджає виділенню етилену і уповільнює процес дозрівання.

Занурюємо стебло у воду

Ще один простий спосіб - помістити стебло банана у склянку з водою. Вода також блокує виділення етилену, що дозволяє бананам зберегти свіжість на кілька днів довше.

Заморожуємо очищені банани

Якщо ви хочете зберегти банани на більш тривалий період - заморозьте їх. Очистіть банани, наріжте на шматочки і покладіть у герметичний контейнер або пакети для заморозки. Збережені у такому вигляді банани ідеально підходять для приготування смузі, випічки та інших десертів.

Поради щодо зберігання бананів (фото: Freepik)

Як вибирати і зберігати банани 

Насолоджуватися свіжими і смачними бананами протягом тривалого часу вам допоможуть також ці поради.

  • Багато фруктів також виділяють етилен, що може прискорити дозрівання бананів. Зберігайте банани окремо від інших фруктів.
  • Якщо ви хочете зберегти банани свіжими якомога довше, вибирайте стиглі, але не перестиглі фрукти.
  • Не мийте банани. Волога може сприяти розвитку бактерій і скоротити термін зберігання бананів.
  • Шкірка стиглого банана повинна бути гладкою, без тріщин і пошкоджень.

Також слід пам’ятати, що ідеальна температура для зберігання бананів - 12-15 градусів за Цельсієм.

До слова, якщо ви придбали недозрілі банани, але хочете поласувати ними якомога швидше - то теж є один цікавий спосіб: покладіть екзотичні фрукти разом зі стиглими яблуками в один паперовий пакет. Яблука будуть виділяти етилен, який прискорить дозрівання бананів.

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