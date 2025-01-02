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Как хранить бананы, чтобы они неделями не чернели: три простых лайфхака

Секреты хранения бананов (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Бананы неделями будут оставаться свежими и не будут покрываться коричневыми пятнами, если придерживаться нескольких советов хранения этих фруктов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Почему бананы так быстро портятся?

Все из-за газа этилен, который выделяют спелые фрукты. Именно он отвечает за созревание бананов, но одновременно и за их быструю порчу. Чем больше этилена, тем быстрее банан темнеет и становится мягким.

Три способа продлить свежесть бананов до 15 дней

Обертываем стебель в пищевую пленку

Этот метод является одним из самых простых и эффективных. Просто оберните стебель банана пищевой пленкой (подойдут также фольга, вощанка или пчелиный воск). Это препятствует выделению этилена и замедляет процесс созревания.

Погружаем стебель в воду

Еще один простой способ - поместить стебель банана в стакан с водой. Вода также блокирует выделение этилена, что позволяет бананам сохранить свежесть на несколько дней дольше.

Замораживаем очищенные бананы

Если вы хотите сохранить бананы на более длительный период - заморозьте их. Очистите бананы, нарежьте на кусочки и положите в герметичный контейнер или пакеты для заморозки. Сохраненные в таком виде бананы идеально подходят для приготовления смузи, выпечки и других десертов.

Советы по хранению бананов (фото: Freepik)

Как выбирать и хранить бананы

Наслаждаться свежими и вкусными бананами в течение длительного времени вам помогут также эти советы.

  • Многие фрукты также выделяют этилен, что может ускорить созревание бананов. Храните бананы отдельно от других фруктов.
  • Если вы хотите сохранить бананы свежими как можно дольше, выбирайте спелые, но не перезрелые фрукты.
  • Не мойте бананы. Влага может способствовать развитию бактерий и сократить срок хранения бананов.
  • Кожура спелого банана должна быть гладкой, без трещин и повреждений.

Также следует помнить, что идеальная температура для хранения бананов - 12-15 градусов по Цельсию.

К слову, если вы приобрели недозрелые бананы, но хотите полакомиться ими как можно скорее - то тоже есть один интересный способ: положите экзотические фрукты вместе со спелыми яблоками в один бумажный пакет. Яблоки будут выделять этилен, который ускорит созревание бананов.

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