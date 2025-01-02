Как хранить бананы, чтобы они неделями не чернели: три простых лайфхака

Почему бананы так быстро портятся?

Все из-за газа этилен, который выделяют спелые фрукты. Именно он отвечает за созревание бананов, но одновременно и за их быструю порчу. Чем больше этилена, тем быстрее банан темнеет и становится мягким.

Три способа продлить свежесть бананов до 15 дней

Обертываем стебель в пищевую пленку

Этот метод является одним из самых простых и эффективных. Просто оберните стебель банана пищевой пленкой (подойдут также фольга, вощанка или пчелиный воск). Это препятствует выделению этилена и замедляет процесс созревания.

Погружаем стебель в воду

Еще один простой способ - поместить стебель банана в стакан с водой. Вода также блокирует выделение этилена, что позволяет бананам сохранить свежесть на несколько дней дольше.

Замораживаем очищенные бананы

Если вы хотите сохранить бананы на более длительный период - заморозьте их. Очистите бананы, нарежьте на кусочки и положите в герметичный контейнер или пакеты для заморозки. Сохраненные в таком виде бананы идеально подходят для приготовления смузи, выпечки и других десертов.

Советы по хранению бананов (фото: Freepik)

Как выбирать и хранить бананы

Наслаждаться свежими и вкусными бананами в течение длительного времени вам помогут также эти советы.

Многие фрукты также выделяют этилен, что может ускорить созревание бананов. Храните бананы отдельно от других фруктов.

Если вы хотите сохранить бананы свежими как можно дольше, выбирайте спелые, но не перезрелые фрукты.

Не мойте бананы. Влага может способствовать развитию бактерий и сократить срок хранения бананов.

Кожура спелого банана должна быть гладкой, без трещин и повреждений.

Также следует помнить, что идеальная температура для хранения бананов - 12-15 градусов по Цельсию.

К слову, если вы приобрели недозрелые бананы, но хотите полакомиться ими как можно скорее - то тоже есть один интересный способ: положите экзотические фрукты вместе со спелыми яблоками в один бумажный пакет. Яблоки будут выделять этилен, который ускорит созревание бананов.