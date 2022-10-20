Як зберегти спину та зір дітей на дистанційному навчанні: поради лікарів

Лікар педіатр медичного центру для жінок та дітей Ірина Гаврилюк каже, що сьогодні наші діти повинні залишатися здоровими та активними, як ніколи раніше.

"Адже правильний баланс між навчанням і фізичним навантаженням допомагає

підтримувати в здоровому стані психіку та емоції, сприяє емоційній стійкості, кращій соціальній адаптації", - пояснює педіатр.

Працюйте за екраном монітора в добре освітленій кімнаті

Достатньо освітлюйте робоче місце. Переконайтеся, що яскравість світла в кімнаті дитини дорівнює яскравості екрана комп’ютера. Також намагайтеся уникати ламп високої інтенсивності, які створюють відблиски на екрані.

Використовуйте для навчання ноутбуки/планшети

Мобільні телефони створюють більше навантаження на очі. Оскільки екрани телефонів менші порівняно з екранами ноутбуків, дитина повинна дивитися на них з ближчою відстані, що спричиняє більше негативних наслідків для очей.

Правильне положення монітора

Розташування монітора комп’ютера може збільшити напругу очей. Важливо, щоб він був розміщений на належній відстані від очей.

В оптимальному варіанті екран комп’ютера має бути на 15-20 градусів нижче рівня очей від центру екрана та на відстані не менше 30 сантиметрів від очей, ідеально 50-80 сантиметрів. Це відстань витягнутої руки.

Як правильно сидіти за монітором (фото: архів експерта)

Часте моргання очима

Існує тенденція захоплюватися переглядом екрана, і діти часто забувають моргати. Це призведе до сльозогінності очей, сильного моргання або дискомфорту в очах.

Усе це є результатом сухості очей, спричиненої недостатнім морганням, і це частіше виникає в кімнатах з кондиціонером.

Робіть регулярні перерви

В ідеалі потрібно дотримуватися правила 20-20-6, яке стверджує, що кожні 20 хвилин ми повинні відводити погляд від екрана на 20 секунд на об’єкт на відстані 6 метрів. Ці короткі перерви дають нашим очам можливість змінити фокус на віддалений об’єкт, а також допомагають м’язам шиї розслабитися.

Цілком можливо, що онлайн-заняття триватимуть понад 20 хвилин, в такому випадку слід зробити перерву, щойно закінчиться урок, або коли зручно під час уроку.

Проводьте час на свіжому повітрі

Відпочинок на свіжому повітрі є одним із небагатьох доведених факторів захисту від короткозорості. Тому для дитини дуже важливо проводити час на свіжому повітрі, вдивляючись у віддалені предмети.

Час проведений на сонці, також корисний для загального здоров’я організму завдяки збільшенню вироблення вітаміну D, зміцненню імунітету та емоційного добробуту.

Дітям важливо проводити час на вулиці (фото: Freepik)

Фізична активність і ігри

ВООЗ рекомендує для дітей та підлітків фізичну активність не менш як годину на день принаймні три рази на тиждень. Важливо, щоб діяльність була регулярною та різноманітною. Це можуть бути:

прогулянка в магазин, вигул собаки, похід в парк з друзями, допомога по дому, гра з м’ячем

вправи для зміцнення м'язів та кісток

аеробне навантаження

Діти навчаються в першу чергу через гру. Це може бути гра на вулиці, настільні ігри або спрямована гра під наглядом батьків.

Безліч ігор і заходів допомагають закріпити вивчене в школі, вчать протистояти проблемам, шукати шляхи їх вирішення і застосовувати отримані знання.

Правильне та збалансоване харчування

Хороше збалансоване харчування є надзвичайно важливим для всіх нас і особливо для дітей. Немає сумніву, що всі вітаміни та мікроелементи важливі для організму, а деякі з них - особливо важливі для очей.

До них відносяться вітамін А, вітамін С, вітамін Е, лютеїн і омега-жирні кислоти. Вони містяться в зелених листових овочах, моркві, буряку, цитрусових, мигдалі, волоських горіхах, яйцях, рибі тощо.

Здоровий сон

Діти від 5 до 13 років повинні мати від 9 до 11 годин сну і підлітки 14–17 років - від 8 до 10 годин безперервного сну.

Уникайте перегляду екранів монітора за годину до сну. Випромінювання синього світла від пристроїв може перешкоджати гарному та якісному сну, тому нехай ваші діти засинають у повній темряві.