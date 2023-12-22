Як зберегти половинку авокадо, аби воно не потемнішало: простий лайфхак від шеф-кухаря

Чи можна їсти авокадо з темною м'якоттю

Розрізані плоди псуються набагато швидше. В першу чергу "страждає" зовнішній вигляд м'якоті на розрізаній половинці. Вона стає темною та коричневою, а також трохи змінює смак.

Як виявилося, такі плоди ще можна їсти. Але наступного разу спробуйте зберегти авокадо, аби воно не стало гірким та темним. Це дуже просто.

Чи потрібно діставати кісточку з авокадо (фото: freepik.com)

Як зберігати половинку авокадо

Шеф-кухар Трейсі Вайнтрауб пояснив, що авокадо стає коричневим, коли його м'якоть контактує з киснем. Коли плід не захищено від повітря, починає відбуватися хімічна реакція. Авокадо виробляє меланін.

Щоб запобігти окисленню та потемнінню, спробуйте змастити авокадо оливковою олією.За словами шеф-кухаря, це створить "масляний бар'єр", який вбереже м'якоть від потемніння.

До того ж половинку авокадо потрібно зберігати у герметичному контейнері. Тоді ви зможете покласти його у холодильник та не хвилюватися, що він зіпсується.

Завдяки цьому лайфхаку з олією та контейнером авокадо може залишатися свіжим у холодильнику до чотирьох днів. Також експерт пояснив, чи потрібно виймати кісточку з авокадо. Як виявилося, це ніяк не впливає на термін зберігання плода.