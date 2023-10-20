Як зберегти капусту свіжою до весни: прості способи

Зберегти свіжу капусту аж до весни нескладно, якщо знати кілька правил. Необхідно уникати деяких помилок під час зберігання капусти у підвалі, в погребі та квартирі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Sonce sad.
Щоб капуста залишилась свіжою аж до весни, необхідно дотримуватись таких порад:
Потрібно видалити верхнє листя, тим паче коли є місця гниття. Далі капусту потрібно обсушити з усіх боків, розкласти або розмістити в місці, що добре провітрюється.
Де б ви не зберігали капусту, на балконі або в льоху, не забудьте ретельно припудрити качани крейдою. Це убереже овоч від гниття.
Також можна використовувати глину з водою у пропорції 2:1. Глиною змащують кожен качан, потім просушують і укладають на полиці в льоху.
Раніше люди викопували в льоху канави та присипали землею на 10 см, качан лишається вгорі. За сильних морозів збільшували шар ґрунту до 30 см.
Білокачанну капусту можна зберігати як у льоху, так і на заскленому балконі. Оптимальна температура: від -1 до 2 °C, а вологість - 85-95%. При цьому сховище щонайменше раз на місяць необхідно провітрювати, щоб у ньому не розмножувався грибок.
Капусту у льоху та квартири найкраще зберігати у ящику або картонній коробці. Ящики та коробки можна наповнити сухим піском і встромити качаном вниз.
У підвалі капусту можна зберігати на полицях. Радять загорнути її в папір або кілька шарів харчової плівки.
Необхідно постійно перебирати овоч та перевіряти на наявність гнилі. Якщо вона зʼявилася на качані, зачистіть його, присипте крейдою і загорніть. Листя з гниллю обривають.
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