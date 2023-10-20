Як зберегти капусту свіжою до весни: прості способи

Коли збирати урожай

Щоб капуста залишилась свіжою аж до весни, необхідно дотримуватись таких порад:

для зберігання потрібно брати лише середні та пізньостиглі сорти капусти. Саме такі сорти зможуть полежати від декількох місяців до пів року

погано буде зберігатися капуста, яка зібрана під час або зразу після дощу, коли земля була мокра

для зберігання потрібно відбирати тугі головки, не уражені хворобами та шкідниками.

найкраще зберігати капусту окремо від інших овочів і фруктів

Як підготувати капусту до зберігання

Потрібно видалити верхнє листя, тим паче коли є місця гниття. Далі капусту потрібно обсушити з усіх боків, розкласти або розмістити в місці, що добре провітрюється.

Де б ви не зберігали капусту, на балконі або в льоху, не забудьте ретельно припудрити качани крейдою. Це убереже овоч від гниття.

Також можна використовувати глину з водою у пропорції 2:1. Глиною змащують кожен качан, потім просушують і укладають на полиці в льоху.

Раніше люди викопували в льоху канави та присипали землею на 10 см, качан лишається вгорі. За сильних морозів збільшували шар ґрунту до 30 см.

Правила зберігання

Білокачанну капусту можна зберігати як у льоху, так і на заскленому балконі. Оптимальна температура: від -1 до 2 °C, а вологість - 85-95%. При цьому сховище щонайменше раз на місяць необхідно провітрювати, щоб у ньому не розмножувався грибок.

Капусту у льоху та квартири найкраще зберігати у ящику або картонній коробці. Ящики та коробки можна наповнити сухим піском і встромити качаном вниз.

У підвалі капусту можна зберігати на полицях. Радять загорнути її в папір або кілька шарів харчової плівки.

Необхідно постійно перебирати овоч та перевіряти на наявність гнилі. Якщо вона зʼявилася на качані, зачистіть його, присипте крейдою і загорніть. Листя з гниллю обривають.