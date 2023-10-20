Как сохранить капусту свежей до весны: простые способы

Когда собирать урожай

Чтобы капуста осталась свежей до весны, необходимо следовать следующим советам:

для хранения нужно брать только средние и позднеспелые сорта капусты. Именно такие сорта смогут полежать от нескольких месяцев до полугода

плохо будет храниться капуста, которая собрана во время или сразу после дождя, когда земля была мокрая

для хранения нужно отбирать тугие головки, не пораженные болезнями и вредителями.

лучше всего хранить капусту отдельно от других овощей и фруктов

Как подготовить капусту к хранению

Нужно удалить верхние листья, тем более когда есть места гниения. Далее капусту нужно обсушить со всех сторон, разложить или разместить в хорошо проветриваемом месте.

Где бы вы ни хранили капусту, на балконе или в погребе, не забудьте тщательно припудрить кочаны мелом. Это убережет овощ от гниения.

Можно использовать глину с водой в пропорции 2:1. Глиной смазывают каждый кочан, затем просушивают и укладывают на полки в погребе.

Раньше люди выкапывали в погребе канавы и присыпали землей на 10 см, кочан остается наверху. При сильных морозах увеличивали слой почвы до 30 см.

Правила хранения

Белокочанную капусту можно хранить как в погребе, так и на остекленном балконе. Оптимальная температура: от -1 до 2 °C, а влажность - 85-95%. При этом хранилище минимум раз в месяц необходимо проветривать, чтобы в нем не размножался грибок.

Капусту в погребе и квартиры лучше хранить в ящике или картонной коробке. Ящики и коробки можно наполнить сухим песком и воткнуть каченом вниз.

В подвале капусту можно хранить на полках. Советуют завернуть ее в бумагу или несколько слоев пищевой пленки.

Необходимо постоянно перебирать овощи и проверять на наличие гнили. Если она появилась на кочане, зачистите его, присыпьте мелом и заверните. Листья с гнилью обрывают.