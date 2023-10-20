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Як зберегти капусту свіжою до весни: прості способи

П'ятниця 20 жовтня 2023 18:58
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Як зберегти капусту свіжою до весни: прості способи Як правильно зберігати капусту взимку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зберегти свіжу капусту аж до весни нескладно, якщо знати кілька правил. Необхідно уникати деяких помилок під час зберігання капусти у підвалі, в погребі та квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Sonce sad.

Коли збирати урожай

Щоб капуста залишилась свіжою аж до весни, необхідно дотримуватись таких порад:

  • для зберігання потрібно брати лише середні та пізньостиглі сорти капусти. Саме такі сорти зможуть полежати від декількох місяців до пів року
  • погано буде зберігатися капуста, яка зібрана під час або зразу після дощу, коли земля була мокра
  • для зберігання потрібно відбирати тугі головки, не уражені хворобами та шкідниками.
  • найкраще зберігати капусту окремо від інших овочів і фруктів

Як підготувати капусту до зберігання

Потрібно видалити верхнє листя, тим паче коли є місця гниття. Далі капусту потрібно обсушити з усіх боків, розкласти або розмістити в місці, що добре провітрюється.

Де б ви не зберігали капусту, на балконі або в льоху, не забудьте ретельно припудрити качани крейдою. Це убереже овоч від гниття.

Також можна використовувати глину з водою у пропорції 2:1. Глиною змащують кожен качан, потім просушують і укладають на полиці в льоху.

Раніше люди викопували в льоху канави та присипали землею на 10 см, качан лишається вгорі. За сильних морозів збільшували шар ґрунту до 30 см.

Правила зберігання

Білокачанну капусту можна зберігати як у льоху, так і на заскленому балконі. Оптимальна температура: від -1 до 2 °C, а вологість - 85-95%. При цьому сховище щонайменше раз на місяць необхідно провітрювати, щоб у ньому не розмножувався грибок.

Капусту у льоху та квартири найкраще зберігати у ящику або картонній коробці. Ящики та коробки можна наповнити сухим піском і встромити качаном вниз.

У підвалі капусту можна зберігати на полицях. Радять загорнути її в папір або кілька шарів харчової плівки.

Необхідно постійно перебирати овоч та перевіряти на наявність гнилі. Якщо вона зʼявилася на качані, зачистіть його, присипте крейдою і загорніть. Листя з гниллю обривають.

Раніше ми писали про найпростіший рецепт квашеної капусти.

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