Как сохранить капусту свежей до весны: простые способы
Сохранить свежую капусту до весны несложно, если знать несколько правил. Необходимо избегать некоторых ошибок при хранении капусты в подвале, погребе и квартире.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Sonce sad.
Когда собирать урожай
Чтобы капуста осталась свежей до весны, необходимо следовать следующим советам:
- для хранения нужно брать только средние и позднеспелые сорта капусты. Именно такие сорта смогут полежать от нескольких месяцев до полугода
- плохо будет храниться капуста, которая собрана во время или сразу после дождя, когда земля была мокрая
- для хранения нужно отбирать тугие головки, не пораженные болезнями и вредителями.
- лучше всего хранить капусту отдельно от других овощей и фруктов
Как подготовить капусту к хранению
Нужно удалить верхние листья, тем более когда есть места гниения. Далее капусту нужно обсушить со всех сторон, разложить или разместить в хорошо проветриваемом месте.
Где бы вы ни хранили капусту, на балконе или в погребе, не забудьте тщательно припудрить кочаны мелом. Это убережет овощ от гниения.
Можно использовать глину с водой в пропорции 2:1. Глиной смазывают каждый кочан, затем просушивают и укладывают на полки в погребе.
Раньше люди выкапывали в погребе канавы и присыпали землей на 10 см, кочан остается наверху. При сильных морозах увеличивали слой почвы до 30 см.
Правила хранения
Белокочанную капусту можно хранить как в погребе, так и на остекленном балконе. Оптимальная температура: от -1 до 2 °C, а влажность - 85-95%. При этом хранилище минимум раз в месяц необходимо проветривать, чтобы в нем не размножался грибок.
Капусту в погребе и квартиры лучше хранить в ящике или картонной коробке. Ящики и коробки можно наполнить сухим песком и воткнуть каченом вниз.
В подвале капусту можно хранить на полках. Советуют завернуть ее в бумагу или несколько слоев пищевой пленки.
Необходимо постоянно перебирать овощи и проверять на наличие гнили. Если она появилась на кочане, зачистите его, присыпьте мелом и заверните. Листья с гнилью обрывают.
Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеной капусты.
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