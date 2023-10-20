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Как сохранить капусту свежей до весны: простые способы

Пятница 20 октября 2023 18:58
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Как сохранить капусту свежей до весны: простые способы Как правильно хранить капусту зимой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сохранить свежую капусту до весны несложно, если знать несколько правил. Необходимо избегать некоторых ошибок при хранении капусты в подвале, погребе и квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Sonce sad.

Когда собирать урожай

Чтобы капуста осталась свежей до весны, необходимо следовать следующим советам:

  • для хранения нужно брать только средние и позднеспелые сорта капусты. Именно такие сорта смогут полежать от нескольких месяцев до полугода
  • плохо будет храниться капуста, которая собрана во время или сразу после дождя, когда земля была мокрая
  • для хранения нужно отбирать тугие головки, не пораженные болезнями и вредителями.
  • лучше всего хранить капусту отдельно от других овощей и фруктов

Как подготовить капусту к хранению

Нужно удалить верхние листья, тем более когда есть места гниения. Далее капусту нужно обсушить со всех сторон, разложить или разместить в хорошо проветриваемом месте.

Где бы вы ни хранили капусту, на балконе или в погребе, не забудьте тщательно припудрить кочаны мелом. Это убережет овощ от гниения.

Можно использовать глину с водой в пропорции 2:1. Глиной смазывают каждый кочан, затем просушивают и укладывают на полки в погребе.

Раньше люди выкапывали в погребе канавы и присыпали землей на 10 см, кочан остается наверху. При сильных морозах увеличивали слой почвы до 30 см.

Правила хранения

Белокочанную капусту можно хранить как в погребе, так и на остекленном балконе. Оптимальная температура: от -1 до 2 °C, а влажность - 85-95%. При этом хранилище минимум раз в месяц необходимо проветривать, чтобы в нем не размножался грибок.

Капусту в погребе и квартиры лучше хранить в ящике или картонной коробке. Ящики и коробки можно наполнить сухим песком и воткнуть каченом вниз.

В подвале капусту можно хранить на полках. Советуют завернуть ее в бумагу или несколько слоев пищевой пленки.

Необходимо постоянно перебирать овощи и проверять на наличие гнили. Если она появилась на кочане, зачистите его, присыпьте мелом и заверните. Листья с гнилью обрывают.

Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеной капусты.

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