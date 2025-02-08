Як зберегти фігуру на Масляну і не відмовлятися від млинців?

Масляна - це час смачних млинців, ароматного меду та домашніх варень. Але багато хто хвилюється, що святкові частування можуть вплинути на фігуру. Як насолоджуватися святом і водночас зберегти баланс у харчуванні?
Як не відмовлятися від млинців на Масляну та зберегти фігуру - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Обирайте корисні інгредієнти
Традиційне борошно можна замінити на більш легкі та корисні варіанти:
Менше олії - більше смаку
Смажити млинці краще на антипригарній сковорідці або змащувати її мінімальною кількістю масла пензликом. Так вони залишаться менш калорійними.
Начинки: вибирайте легкі варіанти
Замість жирних вершкових кремів і згущеного молока спробуйте:
Контролюйте порції
Насолоджуйтесь смаком, але не переїдайте. Достатньо 2-3 млинців, щоб відчути святкову атмосферу та не перевантажити організм.
Більше руху
Святкові прогулянки, катання на ковзанах або просто активний день допоможуть швидше спалити зайві калорії.
Завдяки цим простим порадам можна відзначити Масляну смачно і без шкоди для фігури!
Раніше ми писали, скільки можна зберігати млинці і вареники в холодильнику.
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В матеріалі використані джерела - МОЗ, Facebook-сторінка дієтолога Оксани Скиталінської.