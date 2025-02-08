Як зберегти фігуру на Масляну і не відмовлятися від млинців?

Обирайте корисні інгредієнти

Традиційне борошно можна замінити на більш легкі та корисні варіанти:

Вівсяне або гречане борошно. Воно знижує рівень цукру в крові та містить багато клітковини.

Цільнозернове. Воно допомагає довше зберігати відчуття ситості.

Кокосове. Воно надає легкий аромат і містить корисні жири.

Менше олії - більше смаку

Смажити млинці краще на антипригарній сковорідці або змащувати її мінімальною кількістю масла пензликом. Так вони залишаться менш калорійними.

Начинки: вибирайте легкі варіанти

Замість жирних вершкових кремів і згущеного молока спробуйте:

Сир із зеленню або натуральним йогуртом.

Свіжі ягоди та мед.

Банан з горіхами.

Червону рибу та авокадо - ідеальний варіант для корисних несолодких млинців.

Контролюйте порції

Насолоджуйтесь смаком, але не переїдайте. Достатньо 2-3 млинців, щоб відчути святкову атмосферу та не перевантажити організм.

Більше руху

Святкові прогулянки, катання на ковзанах або просто активний день допоможуть швидше спалити зайві калорії.

Завдяки цим простим порадам можна відзначити Масляну смачно і без шкоди для фігури!