Как сохранить фигуру на Масленицу и не отказываться от блинов?

Масленица - это время вкусных блинов, ароматного меда и домашних вареньев. Но многие волнуются, что праздничные угощения могут повлиять на фигуру. Как наслаждаться праздником и одновременно сохранить баланс в питании?
Как не отказываться от блинов на Масленицу и сохранить фигуру - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Выбирайте полезные ингредиенты
Традиционную муку можно заменить на более легкие и полезные варианты:
Меньше масла - больше вкуса
Жарить блины лучше на антипригарной сковородке или смазывать ее минимальным количеством масла кисточкой. Так они останутся менее калорийными.
Начинки: выбирайте легкие варианты
Вместо жирных сливочных кремов и сгущенки попробуйте:
Контролируйте порции
Наслаждайтесь вкусом, но не переедайте. Достаточно 2-3 блинов, чтобы почувствовать праздничную атмосферу и не перегрузить организм.
Больше движения
Праздничные прогулки, катание на коньках или просто активный день помогут быстрее сжечь лишние калории.
Благодаря этим простым советам можно отметить Масленицу вкусно и без вреда для фигуры!
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В материале использованы источники - Минздрав, Facebook-страница диетолога Оксаны Скиталинской.