Як зберегти фігуру на Масляну і не відмовлятися від млинців?

Масляна - це час смачних млинців, ароматного меду та домашніх варень. Але багато хто хвилюється, що святкові частування можуть вплинути на фігуру. Як насолоджуватися святом і водночас зберегти баланс у харчуванні?

Як не відмовлятися від млинців на Масляну та зберегти фігуру - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Завдяки цим простим порадам можна відзначити Масляну смачно і без шкоди для фігури!

Насолоджуйтесь смаком, але не переїдайте. Достатньо 2-3 млинців, щоб відчути святкову атмосферу та не перевантажити організм.

Смажити млинці краще на антипригарній сковорідці або змащувати її мінімальною кількістю масла пензликом. Так вони залишаться менш калорійними.

Раніше ми писали, скільки можна зберігати млинці і вареники в холодильнику.

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В матеріалі використані джерела - МОЗ, Facebook-сторінка дієтолога Оксани Скиталінської.

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