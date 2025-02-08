Как сохранить фигуру на Масленицу и не отказываться от блинов?

Фото: Как не поправиться от блинов на Масленицу (freepik.com)

Масленица - это время вкусных блинов, ароматного меда и домашних вареньев. Но многие волнуются, что праздничные угощения могут повлиять на фигуру. Как наслаждаться праздником и одновременно сохранить баланс в питании?

Как не отказываться от блинов на Масленицу и сохранить фигуру - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Выбирайте полезные ингредиенты Традиционную муку можно заменить на более легкие и полезные варианты: Овсяная или гречневая мука. Она снижает уровень сахара в крови и содержит много клетчатки.

Цельнозерновая. Она помогает дольше сохранять чувство сытости.

Кокосовая. Она придает легкий аромат и содержит полезные жиры. Меньше масла - больше вкуса Жарить блины лучше на антипригарной сковородке или смазывать ее минимальным количеством масла кисточкой. Так они останутся менее калорийными. Начинки: выбирайте легкие варианты Вместо жирных сливочных кремов и сгущенки попробуйте: Творог с зеленью или натуральным йогуртом.

Свежие ягоды и мед.

Банан с орехами.

Красную рыбу и авокадо - идеальный вариант для полезных несладких блинов. Контролируйте порции Наслаждайтесь вкусом, но не переедайте. Достаточно 2-3 блинов, чтобы почувствовать праздничную атмосферу и не перегрузить организм. Больше движения Праздничные прогулки, катание на коньках или просто активный день помогут быстрее сжечь лишние калории. Благодаря этим простым советам можно отметить Масленицу вкусно и без вреда для фигуры!