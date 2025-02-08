ua en ru
Сб, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Как сохранить фигуру на Масленицу и не отказываться от блинов?

Суббота 08 февраля 2025 10:46
UA EN RU
Как сохранить фигуру на Масленицу и не отказываться от блинов? Фото: Как не поправиться от блинов на Масленицу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Масленица - это время вкусных блинов, ароматного меда и домашних вареньев. Но многие волнуются, что праздничные угощения могут повлиять на фигуру. Как наслаждаться праздником и одновременно сохранить баланс в питании?

Как не отказываться от блинов на Масленицу и сохранить фигуру - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Выбирайте полезные ингредиенты

Традиционную муку можно заменить на более легкие и полезные варианты:

  • Овсяная или гречневая мука. Она снижает уровень сахара в крови и содержит много клетчатки.
  • Цельнозерновая. Она помогает дольше сохранять чувство сытости.
  • Кокосовая. Она придает легкий аромат и содержит полезные жиры.

Меньше масла - больше вкуса

Жарить блины лучше на антипригарной сковородке или смазывать ее минимальным количеством масла кисточкой. Так они останутся менее калорийными.

Начинки: выбирайте легкие варианты

Вместо жирных сливочных кремов и сгущенки попробуйте:

  • Творог с зеленью или натуральным йогуртом.
  • Свежие ягоды и мед.
  • Банан с орехами.
  • Красную рыбу и авокадо - идеальный вариант для полезных несладких блинов.

Контролируйте порции

Наслаждайтесь вкусом, но не переедайте. Достаточно 2-3 блинов, чтобы почувствовать праздничную атмосферу и не перегрузить организм.

Больше движения

Праздничные прогулки, катание на коньках или просто активный день помогут быстрее сжечь лишние калории.

Благодаря этим простым советам можно отметить Масленицу вкусно и без вреда для фигуры!

Ранее мы писали, сколько можно хранить блины и вареники в холодильнике.

Также держите топ-5 необычных начинок для блинов и вареников на Масленицу-2025.

В материале использованы источники - Минздрав, Facebook-страница диетолога Оксаны Скиталинской.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровье Масленица
NEWS
Потери РФ за последние сутки составили более 1200 солдат, - Генштаб
Потери РФ за последние сутки составили более 1200 солдат, - Генштаб