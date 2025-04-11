Як зберегти анонімність в інтернеті: 5 інструментів, які реально працюють

В епоху цифрових технологій зберегти конфіденційність стає дедалі складніше. Кожна ваша дія в інтернеті може залишати слід - від IP-адреси до історії пошуків. Але є перевірені способи захистити свою анонімність.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Найбільшими зрадниками є ваш браузер та IP-адреса. Останню автоматично надають під час серфінгу в інтернеті, щоб користувач сайту знав, куди відправити дані. Це необхідно, але будь-яка людина може використовувати вашу IP-адресу, щоб дізнатися хоча б ваше приблизне місце розташування.
Аналіз вашої IP-адреси - це тільки один із декількох ідентифікаторів, які можуть бути використані для відстеження вас в інтернеті. Однак ваша IP-адреса - це найважливіша загальна характеристика, до якої можуть отримати доступ оператори сайтів і рекламодавці.
Тому захист IP-адреси потребує особливої уваги, якщо йдеться про підвищення вашої конфіденційності. Тут віртуальна машина може бути дуже корисною.
Віртуальна машина (VM) допомагає вам просто серфити мережею, використовуючи "плащ-невидимку" щоразу, коли ви хочете бути якомога менш впізнаваним - наприклад, під час онлайн-покупок, пошуку інформації або доступу до приватного контенту.
Для повсякденних відвідувань сторінок, як-от сайти новин, стримінг музики і фільмів, зазвичай не потрібен захисний щит. Ви можете виконувати ці дії без віртуальної машини на вашому комп'ютері.
Випробуваний і перевірений спосіб подорожувати інтернетом відносно непомітно - це VPN-тунель (Virtual Private Network). Тут пакети даних не відправляються безпосередньо від вашої віртуальної машини до цільового сервера, а маршрутизуються через VPN-сервер.
Перевага полягає в тому, що журнали серверів, які ви відвідуєте, не зберігають вашу IP-адресу, а зберігають IP-адресу VPN-сервера. Крім того, дані, надіслані через VPN-тунель, також зашифровані, що робить їх перехоплення третіми сторонами складнішим.
Щоб під'єднатися до інтернету з прихованим з'єднанням, вам потрібно всього лише встановити програмне забезпечення, надане провайдером, у віртуальній машині (Nord VPN, Cyberghost і Surfshark). Windscribe безкоштовний з обсягом у 10 ГБ на місяць.
Постачальники VPN зазвичай не тільки забезпечують маскування IP-адреси, а й обхід гео-IP-блокувань. Такі заходи спрямовані на запобігання використанню послуг - зазвичай відео-стримінгу - користувачами з певних країн, де вони або недоступні, або обмежені.
Однак, якщо ви виходите в інтернет з вашою IP-адресою, яка ідентифікує вас як користувача з Німеччини, через VPN-сервер з українською IP-адресою, для цільового сервера ви будете українцем.
Якщо IP-адреса ПК змінюється і маскується, ви обманюєте не тільки рекламну індустрію. Замість одного відвідувача, який заходить на десять сторінок, у журналах сервера ви будете відображатися як десять відвідувачів, кожен з яких відвідав по одній сторінці. Для цього рекомендується використовувати браузер Tor, який підключається до мережі Tor. Він маскує реальну IP-адресу через проміжні проксі-сервери.
Дані в мережі Tor більше не йдуть безпосередньо від вас до сайту, а проходять через кілька проміжних точок. Перша точка знає вашу IP-адресу, але наступні вже не мають цієї інформації, як і сам сайт, на який ви заходите. Кожна з цих точок знає тільки, звідки прийшли дані, але не їхню кінцеву адресу. Завдяки цьому відстежити, хто саме відправив запит, стає вкрай складно.
У Tor є і свої недоліки. Залежно від завантаження швидкість серфінгу може істотно сповільнюватися. Навіть перевантажений проміжний вузол може уповільнити процес. І, як у будь-якій мережі, вона може бути безпечною лише доти, доки не буде скомпрометована. Зрештою, якщо розвідувальні агентства зможуть підслухати вузол Tor, це не означає, що користувача можна буде дезанонімізувати.
Tails - це жива Linux-система на базі Debian, яка робить особливий акцент на конфіденційності та анонімності. Для цього Tails включає в себе вже згаданий, особливо безпечний браузер Tor. Крім того, у ньому є інші програми, як-от поштовий клієнт Thunderbird, месенджер Pidgin, графічні програми Gimp і Inkscape, а також офісний пакет Libre Office.
Три версії Tails доступні для скачування на офіційному сайті виробника https://tails.net/. Ви можете вибрати між USB-образом для подальшого використання на USB-носіях, ISO-образом для запису на DVD і ISO-образом для використання у віртуальній машині Virtualbox або Vmware Workstation чи Player.
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