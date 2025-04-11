Як зберегти анонімність в інтернеті: 5 інструментів, які реально працюють

IP-адреса відправника даних

Найбільшими зрадниками є ваш браузер та IP-адреса. Останню автоматично надають під час серфінгу в інтернеті, щоб користувач сайту знав, куди відправити дані. Це необхідно, але будь-яка людина може використовувати вашу IP-адресу, щоб дізнатися хоча б ваше приблизне місце розташування.

Аналіз вашої IP-адреси - це тільки один із декількох ідентифікаторів, які можуть бути використані для відстеження вас в інтернеті. Однак ваша IP-адреса - це найважливіша загальна характеристика, до якої можуть отримати доступ оператори сайтів і рекламодавці.

Тому захист IP-адреси потребує особливої уваги, якщо йдеться про підвищення вашої конфіденційності. Тут віртуальна машина може бути дуже корисною.

VM для анонімного серфінгу

Віртуальна машина (VM) допомагає вам просто серфити мережею, використовуючи "плащ-невидимку" щоразу, коли ви хочете бути якомога менш впізнаваним - наприклад, під час онлайн-покупок, пошуку інформації або доступу до приватного контенту.

Для повсякденних відвідувань сторінок, як-от сайти новин, стримінг музики і фільмів, зазвичай не потрібен захисний щит. Ви можете виконувати ці дії без віртуальної машини на вашому комп'ютері.

Приховайте онлайн-трафік віртуальної машини за допомогою VPN

Випробуваний і перевірений спосіб подорожувати інтернетом відносно непомітно - це VPN-тунель (Virtual Private Network). Тут пакети даних не відправляються безпосередньо від вашої віртуальної машини до цільового сервера, а маршрутизуються через VPN-сервер.

Перевага полягає в тому, що журнали серверів, які ви відвідуєте, не зберігають вашу IP-адресу, а зберігають IP-адресу VPN-сервера. Крім того, дані, надіслані через VPN-тунель, також зашифровані, що робить їх перехоплення третіми сторонами складнішим.

Щоб під'єднатися до інтернету з прихованим з'єднанням, вам потрібно всього лише встановити програмне забезпечення, надане провайдером, у віртуальній машині (Nord VPN, Cyberghost і Surfshark). Windscribe безкоштовний з обсягом у 10 ГБ на місяць.

Постачальники VPN зазвичай не тільки забезпечують маскування IP-адреси, а й обхід гео-IP-блокувань. Такі заходи спрямовані на запобігання використанню послуг - зазвичай відео-стримінгу - користувачами з певних країн, де вони або недоступні, або обмежені.

Однак, якщо ви виходите в інтернет з вашою IP-адресою, яка ідентифікує вас як користувача з Німеччини, через VPN-сервер з українською IP-адресою, для цільового сервера ви будете українцем.

Більше конфіденційності під час серфінгу

Якщо IP-адреса ПК змінюється і маскується, ви обманюєте не тільки рекламну індустрію. Замість одного відвідувача, який заходить на десять сторінок, у журналах сервера ви будете відображатися як десять відвідувачів, кожен з яких відвідав по одній сторінці. Для цього рекомендується використовувати браузер Tor, який підключається до мережі Tor. Він маскує реальну IP-адресу через проміжні проксі-сервери.

Дані в мережі Tor більше не йдуть безпосередньо від вас до сайту, а проходять через кілька проміжних точок. Перша точка знає вашу IP-адресу, але наступні вже не мають цієї інформації, як і сам сайт, на який ви заходите. Кожна з цих точок знає тільки, звідки прийшли дані, але не їхню кінцеву адресу. Завдяки цьому відстежити, хто саме відправив запит, стає вкрай складно.

У Tor є і свої недоліки. Залежно від завантаження швидкість серфінгу може істотно сповільнюватися. Навіть перевантажений проміжний вузол може уповільнити процес. І, як у будь-якій мережі, вона може бути безпечною лише доти, доки не буде скомпрометована. Зрештою, якщо розвідувальні агентства зможуть підслухати вузол Tor, це не означає, що користувача можна буде дезанонімізувати.

Безпека та анонімність із Tails

Tails - це жива Linux-система на базі Debian, яка робить особливий акцент на конфіденційності та анонімності. Для цього Tails включає в себе вже згаданий, особливо безпечний браузер Tor. Крім того, у ньому є інші програми, як-от поштовий клієнт Thunderbird, месенджер Pidgin, графічні програми Gimp і Inkscape, а також офісний пакет Libre Office.

Три версії Tails доступні для скачування на офіційному сайті виробника https://tails.net/. Ви можете вибрати між USB-образом для подальшого використання на USB-носіях, ISO-образом для запису на DVD і ISO-образом для використання у віртуальній машині Virtualbox або Vmware Workstation чи Player.