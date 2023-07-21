Як займатися спортом, якщо у вас немає часу чи бажання: лайфхаки для лінивих

Сьогодні часто може не вистачати часу на повноцінні заняття спортом, проте підтримувати фізичну активність дуже важливо для загального самопочуття та всіх систем організму. Тому можна додавати трошки руху у найбуденніші речі.

Сядьте на підлогу під час перегляду телевізора

Це дасть вам змогу розтягнутися, покращити поставу та збільшити активність м'язів. Спробуйте витягнути ноги вперед, сісти в позу лотоса, постояти на колінах чи навіть злегка поприсідати.

Якомога більше ходіть сходами

Це ефективний спосіб зміцнення литкових м'язів і підколінних сухожиль. До того ж регулярні підйоми на висоту позитивно впливають на дихальну систему організму.

Коли просто підійматися для вас стане достатньо просто, ви можете ходити відразу через дві сходинки.

Будь-яка рухова активність корисна для здоров'я (фото: Freepik)

Використайте рушник

Щоб підтримувати поставу та форму плечей, після душу беріть рушник, витягуйте руки перед собою та повільно піднімайте над головою. Потім, зігнувши руки в ліктях, опустіть рушник за голову і постукайте ним по потилиці, перш ніж повернути в початкове положення.

Стійте на одній нозі, коли чистите зуби

Дослідники з Гамбурзького університету стверджують, що така координація забезпечує належне тренування мозку, покращуючи нейропластичність. Можна також заплющити очі, щоб зробити позу складнішою, а для зміцнення м'язів зігніть ногу в легкому присіданні.

Ваша голова - на нитці

Усім сучасним людям потрібно працювати над своєю поставою. Для цього весь час уявляйте, що ваша голова тримається на нитці, яка тягне вас догори.

Піднімайте маківку, відводьте плечі назад, при цьому грудна клітка трохи піднята й таким чином намагайтеся сидіти та стояти прямо.

Покрутіть колінами та стопами

Після 90 хвилин сидіння ви можете відчути, як кровообіг у ногах, зокрема колінах і стопах, зменшується вдвічі. Покрутіть цими частинами тіла, щоб збільшити кровообіг.

Нехай домашні тренування будуть нескладними чи короткими, але вони все одно важливі для самопочуття (фото: Freepik)

Розтягуйте стегна

Станьте обличчям до стіни, торкаючись її однією ногою та коліном. Зробіть великий крок назад іншою ногою та відіпріться тілом від стіни, а плечі розташуйте трохи позаду стегон, щоб відчути розтяжку. Чим далі ваша стопа, тим інтенсивніше розтягування.

Рухайтеся під час телефонних розмов

Зазвичай під час розмов телефоном ви або сидите, або лежите. Однак спробуйте під час цього походити кімнатою, вийти на вулицю, якщо хороша погода. До того ж існують дослідження, які доводять, що рух краще впливає на сприйняття мозком інформації, яку ви почуєте телефоном.