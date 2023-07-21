Как заниматься спортом, если у вас нет времени или желания: лайфхаки для ленивых

Сегодня часто может не хватать времени на полноценные занятия спортом, однако поддерживать физическую активность очень важно для общего самочувствия и всех систем организма. Поэтому можно добавлять немного движения в самые рутинные вещи.

Сядьте на пол при просмотре телевизора

Это позволит растянуться, улучшить осанку и увеличить активность мышц. Попытайтесь вытянуть ноги вперед, сесть в позу лотоса, постоять на коленях или даже слегка поприседать.

Как можно больше ходите по лестнице

Это эффективный способ укрепления икроножных мышц и подколенных сухожилий. К тому же, регулярные подъемы на высоту положительно влияют на дыхательную систему организма.

Когда просто подниматься для вас станет достаточно просто, вы можете ходить сразу через две ступеньки.

Любая двигательная активность полезна для здоровья (фото: Freepik)

Используйте полотенце

Чтобы поддерживать осанку и форму плеч, после душа берите полотенце, вытягивайте руки перед собой и медленно поднимайте над головой. Затем, согнув руки в локтях, опустите полотенце за голову и постучите им по затылку, прежде чем повернуть в исходное положение.

Стойте на одной ноге, когда чистите зубы

Исследователи из Гамбургского университета утверждают, что такая координация обеспечивает должную тренировку мозга, улучшая нейропластичность. Можно также закрыть глаза, чтобы сделать позу более сложной, а для укрепления мышц согните ногу в легком приседании.

Ваша голова - на нити

Всем современным людям нужно работать над своей осанкой. Для этого все время представляйте, что ваша голова держится на тянущей вас вверх нити.

Поднимайте макушку, отводите плечи назад, при этом грудная клетка немного приподнята и таким образом старайтесь сидеть и стоять прямо.

Покрутите коленями и стопами

После 90 минут сиденья вы можете почувствовать, как кровообращение в ногах, в том числе коленях и стопах, уменьшается вдвое. Покрутите эти части тела, чтобы увеличить кровообращение.

Пусть домашние тренировки будут несложными или короткими, но они все равно важны для самочувствия (фото: Freepik)

Растягивайте бедра

Станьте лицом к стене, касаясь ее одной ногой и коленом. Сделайте большой шаг назад другой ногой и отопритесь телом от стены, а плечи расположите немного сзади бедер, чтобы почувствовать растяжку. Чем дальше ваша стопа, тем интенсивнее растяжение.

Двигайтесь во время телефонных разговоров

Обычно во время разговоров по телефону вы либо сидите, либо лежите. Однако попробуйте во время этого походить по комнате, выйти на улицу, если хорошая погода. К тому же существуют исследования, доказывающие, что движение лучше влияет на восприятие мозгом информации, которую вы услышите по телефону.