5 причин, чому спортивний одяг треба завжди прати окремо

Всім нам відомо, що фітнес це не лише про здоров’я і роботу над виглядом свого тіла, але й про догляд за спортивним одягом, у якому ви відвідуєте зал чи ходите на пробіжку. Але часто люди просто кидають свою спортивну форму в пральну машину разом з іншим одягом, не замислюючись про можливі наслідки.

Ми назвемо вам п'ять причин, чому варто виконувати прання спортивного одягу окремо від інших речей.

Збереження технологій тканини

Сучасний спортивний одяг часто містить технологічні тканини, які відводять вологу від шкіри, допомагають регулювати температуру тіла і навіть блокують шкідливе ультрафіолетове випромінювання. Ці технології можуть бути пошкоджені, якщо за одягом неправильно доглядати, зокрема - прати його з бавовняним або верхнім одягом.

Захист від зносу

При заняттях спортом одяг піддається інтенсивному зносу. Прання спортивного одягу разом з рештою білизни може призвести до його непотрібного додаткового зносу. Якщо вже вирішили прати все в купі, то придбайте мішок для прання - він зменшить зношення найделікатніших речей, таких як спортивні бюстгальтери.

Насиченість кольору

Спортивний одяг часто виготовляється в яскравих кольорах, які можуть втратити свою насиченість, якщо їх прати з іншими кольорами. Окреме прання допомагає зберегти яскравість кольорів. Крім того, яскраві спортивні костюми можуть "перефарбувати" інший одяг.

Вплив температури

Спортивний одяг, як правило, потребує прання при низьких температурах, що відрізняється від стандартних умов прання. Це допомагає зберегти еластичність тканини та запобігає її деформації. Найкраще для "після тренувального" прання підійде спеціальний цикл для спортивного одягу або делікатних речей. Або, якщо у вас є час, виперіть речі вручну.

Гігієна і запахи

Зрештою, якщо ваш спортивний одяг спітнілий і смердить, то навіщо прати його разом з усім іншим? Ви ж не кидаєте у пралку рушники і вхідні килимки. То нащо, щоб запах або бактерії зі спортивного одягу перекочовували на інші речі?

Краще замочіть дійсно смердючий спортивний одяг на 30 хв у розчині холодної води з чашкою дистильованого оцту та харчової соди. А після цього вже кидайте в пральну машину.

Висновок простий: прання спортивного одягу окремо від іншого допомагає зберегти його вигляд, функціональність і збільшує термін його служби вам. Тож дотримуйтеся цих вище перечислених порад при пранні і нехай ваш спортивний одяг буде таким же якісним, як і ваші тренування.