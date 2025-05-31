Как всегда занимать лучший номер в отеле: лайфхаки от хитрых туристов

Вы провели день в дороге, заселяетесь в отель и обнаруживаете, что ваш номер выходит на грязный переулок, расположенный возле шумного льдогенератора или напротив лифта. Как избежать подобного разочарования?

РБК-Украина (проект Styler) предоставляет подборку советов от специалистов гостиничного бизнеса, которые помогут получить лучший номер за те же деньги.

Бронируйте напрямую

Самый простой способ избежать нежелательного номера - бронировать напрямую через сам отель, а не через сайты-посредники. Идеально - позвонить и поговорить с представителем отеля.

Часто именно такой разговор позволяет не только выбрать удобные условия, но и получить дополнительные преимущества, например помощь с трансфером, резервирование столика в ресторане или советы по отдыху в городе.

В небольших отелях это проще, но даже в больших стоит просить соединить вас с персоналом на месте. Также прямое бронирование может дать лучшую цену. Частые гости часто получают обновленные или улучшенные номера в качестве бонуса за лояльность.

В некоторых отелях участники программ лояльности могут даже выбирать номер на онлайн-карте с Google Maps. А вот для получения лучшего варианта стоит бронировать за 4-8 недель до поездки.

Будьте конкретны

При бронировании четко формулируйте свои пожелания. Например, укажите, что для вас важнее: хороший вид, удаленность от лифта или количество кроватей. Часто номера соответствуют не всем запросам сразу, поэтому важно знать, от чего вы готовы отказаться.

Также не стесняйтесь упомянуть, если вы празднуете важное событие - иногда это приносит приятные бонусы, как бесплатный напиток или небольшое обновление номера.

Присоединяйтесь к программам лояльности

Участие в гостиничных программах лояльности - еще один способ избежать плохих номеров. Участники часто получают бонусы: бесплатный Wi-Fi, более низкие цены, дополнительные услуги или лучшие номера. Отели чаще отдают предпочтение лояльным клиентам, особенно тем, кто накапливает баллы для будущих визитов.

Несколько простых лайфхаков помогут получить номер в отеле лучше других (фото: Freepik.com)

Позвоните в день приезда

Многие работники советуют позвонить утром в день заселения, чтобы напомнить о себе. Номера обычно распределяются именно утром, и позже может быть поздно что-то изменить. Такой звонок увеличивает шансы получить номер в соответствии с вашими пожеланиями.

Приезжайте в правильное время

Лучшее время для заселения - между 16:45 и 18:00. Если приехать слишком рано, вам могут дать первый свободный номер, ведь лучшие еще убираются или заняты. Если же слишком поздно - рискуете получить то, что осталось, или даже быть перенаправленными в другой отель.

Избегайте заселения в часы пик - с 8:00 до 9:30 и с 18:00 до 20:00, когда на ресепшене очереди и спешка.

Будьте вежливы

Доброжелательность - ключ к хорошему номеру. Пообщайтесь с работником стойки регистрации, спросите, как у него дела, и не забудьте о чаевых - они никогда не помешают. Часто именно персонал знает, какие номера самые лучшие.

Также не стесняйтесь поинтересоваться, есть ли свободные улучшенные варианты или люксы. Иногда даже шутка о президентском люксе может дать неожиданный апгрейд. Если лучший номер еще не готов - стоит немного подождать, терпение иногда окупается.

В международных поездках знание местного языка тоже может помочь. Даже несколько фраз на иностранном могут склонить персонал на вашу сторону и обеспечить приятный сюрприз в виде улучшенного размещения.