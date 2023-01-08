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Як завжди вибирати солодкі апельсини: одна маленька хитрість

Як обрати солодкі апельсини (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Купівля апельсинів може бути справжньою лотереєю, якщо не знати про одну маленьку хитрість. То як ще на ринку чи в супермаркеті зрозуміти, що під шкіркою солодкі й соковиті фрукти, а не кислі, мов лимон?

Як завжди обирати правильні апельсини - читайте нижче в матеріалі Styler.

Одна хитрість при виборі апельсинів

Не варто орієнтуватися на насиченість кольору, перевіряти товщину шкірки, нюхати чи пробувати на пружність.

Просто подивіться, чи є на апельсині специфічний "пупок". Саме така ознака вкаже, що всередині - соковита солодка м'якоть.

Така ознака притаманна сорту апельсинів Washington Navel, який так і перекладається: "Вашингтонський пупок".

Апельсини сорту Washington Navel (фото: freepik)

У чому користь апельсинів

Зміцнюють імунітет. Завдяки високій концентрації вітаміну С ваш організм стане сильніше в протистоянні вірусним інфекціям, які особливо розгулюються в холодну пору року.

Очищують організм. При регулярному вживанні фрукт допоможе виводити токсини і шлаки з печінки і кишкового тракту.

Зміцнюють серце. Цитрусові можуть захищати серцевий м'яз, зміцнювати судинні мембрани, заспокоювати нервову систему, знижувати ризик серцевої ішемії, брадикардії, інфарктів та інсультів.

Зберігають молодість. Справа в біофлавоноїдах, які допомагають від раннього старіння.

Підтримують здоров'я судин. Речовини, що містяться в цитрусовому, допоможуть знизити ризик розвитку атеросклерозу, а також запобігти тромбозу.

Поліпшують травлення. Вживання апельсинів допоможе прискорити метаболічні процеси за рахунок підвищення вироблення шлункового соку, що особливо корисно для людей з частими запорами.

Корисні вагітним. Фолієва кислота, що міститься у фрукті, забезпечить хороший перебіг вагітності, посприяє правильному формуванню плода і знизить ризик появи вроджених відхилень.

Кому не можна апельсини

З обережністю апельсин потрібно вживати людям, що страждають гастритом, панкреатитом, підвищеною кислотністю.

Також апельсин є одним з популярних продуктів, що викликають алергію, особливо у дітей.

Раніше ми писали також, як правильно пити чай з лимоном, щоб отримати вітамін С.

Також читайте, як позбавити хурму терпкості.

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