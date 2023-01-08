Як завжди вибирати солодкі апельсини: одна маленька хитрість

Одна хитрість при виборі апельсинів

Не варто орієнтуватися на насиченість кольору, перевіряти товщину шкірки, нюхати чи пробувати на пружність.

Просто подивіться, чи є на апельсині специфічний "пупок". Саме така ознака вкаже, що всередині - соковита солодка м'якоть.

Така ознака притаманна сорту апельсинів Washington Navel, який так і перекладається: "Вашингтонський пупок".

Апельсини сорту Washington Navel (фото: freepik)

У чому користь апельсинів

Зміцнюють імунітет. Завдяки високій концентрації вітаміну С ваш організм стане сильніше в протистоянні вірусним інфекціям, які особливо розгулюються в холодну пору року.

Очищують організм. При регулярному вживанні фрукт допоможе виводити токсини і шлаки з печінки і кишкового тракту.

Зміцнюють серце. Цитрусові можуть захищати серцевий м'яз, зміцнювати судинні мембрани, заспокоювати нервову систему, знижувати ризик серцевої ішемії, брадикардії, інфарктів та інсультів.

Зберігають молодість. Справа в біофлавоноїдах, які допомагають від раннього старіння.

Підтримують здоров'я судин. Речовини, що містяться в цитрусовому, допоможуть знизити ризик розвитку атеросклерозу, а також запобігти тромбозу.

Поліпшують травлення. Вживання апельсинів допоможе прискорити метаболічні процеси за рахунок підвищення вироблення шлункового соку, що особливо корисно для людей з частими запорами.

Корисні вагітним. Фолієва кислота, що міститься у фрукті, забезпечить хороший перебіг вагітності, посприяє правильному формуванню плода і знизить ризик появи вроджених відхилень.

Кому не можна апельсини

З обережністю апельсин потрібно вживати людям, що страждають гастритом, панкреатитом, підвищеною кислотністю.

Також апельсин є одним з популярних продуктів, що викликають алергію, особливо у дітей.