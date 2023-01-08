Как всегда выбирать сладкие апельсины: одна маленькая хитрость

Покупка апельсинов может быть настоящей лотереей, если не знать об одной маленькой хитрости. Как еще на рынке или в супермаркете понять, что под шкуркой сладкие и сочные фрукты, а не кислые, как лимон?
Как всегда выбирать правильные апельсины – читайте ниже в материале Styler.
Не стоит ориентироваться на насыщенность цвета, проверять толщину кожуры, нюхать или пробовать на упругость.
Просто посмотрите, есть ли на апельсине специфический "пупок". Именно такой признак укажет, что внутри – сочная сладкая мякоть.
Такой признак присущ сорту апельсинов Washington Navel, который так и переводится: "Вашингтонский пупок".
Апельсины сорта Washington Navel (фото: freepik)
Укрепляют иммунитет. Благодаря высокой концентрации витамина С ваш организм станет сильнее в противостоянии вирусным инфекциям, особенно разгуливающимся в холодное время года.
Очищают организм. При регулярном употреблении фрукт поможет выводить токсины и шлаки из печени и кишечника.
Укрепляют сердце. Цитрусовые могут защищать сердечную мышцу, укреплять сосудистые мембраны, успокаивать нервную систему, снижать риск сердечной ишемии, брадикардии, инфарктов и инсультов.
Сохраняют молодость. Дело в биофлавоноидах, помогающих от раннего старения.
Поддерживают здоровье сосудов. Содержащиеся в цитрусовом вещества помогут снизить риск развития атеросклероза, а также предотвратить тромбоз.
Улучшают пищеварение. Употребление апельсинов поможет ускорить метаболические процессы за счет повышения выработки желудочного сока, что особенно полезно для людей с частыми запорами.
Полезны беременным. Содержащаяся во фрукте фолиевая кислота обеспечит хорошее течение беременности, поспособствует правильному формированию плода и снизит риск появления врожденных отклонений.
С осторожностью апельсин нужно употреблять людям, страдающим гастритом, панкреатитом, повышенной кислотностью.
Также апельсин является одним из популярных продуктов, вызывающих аллергию, особенно у детей.
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