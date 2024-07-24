Як завантажити музику з YouTube на будь-який пристрій: корисні поради

Купуйте підписку на YouTube Premium

Ви можете оформити підписку на YouTube Premium за 13,99 доларів на місяць або просто на YouTube Music Premium за 10,99 доларів на місяць. Це два окремих сервіси: YouTube Premium включає YouTube Music Premium, але не навпаки.

Обидві послуги дозволяють завантажувати музику з YouTube, а також пропонують інші функції, такі як видалення реклами. YouTube Premium пропонує безліч додаткових функцій, орієнтованих на відеобік платформи, тому якщо вам потрібна лише музика, ви можете заощадити трохи грошей, просто підписавшись на YouTube Music Premium.

Всі інші способи завантаження музики з YouTube є неофіційними і можуть порушувати умови обслуговування сайту, але YouTube, ймовірно, не перешкоджатиме вам (просто не завантажуйте матеріали, захищені авторським правом).

Крім того, майте на увазі, що використання неофіційних завантажувачів YouTube може поставити під загрозу вашу безпеку, якщо додаток в майбутньому буде куплений зловмисними розробниками.

Як завантажити музику з YouTube на Android

Якщо у вас телефон Android, спробуйте використати NewPipe для завантаження музики з YouTube. Цей додаток недоступний в Google Play Store, тому що він по суті дає вам всі функції YouTube Premium безкоштовно, включаючи можливість завантажувати музику з YouTube.

Як встановити додаток

Завантажте apk-файл Newpipe

Відкрийте завантажений файл на Android-смартфоні. Ви можете побачити попередження та запит на дозвіл встановлення NewPipe. Дозвольте цей запит і поверніться до інсталятора

Після завершення встановлення відкрийте NewPipe та знайдіть музику, яку хочете завантажити

Натисніть "Завантажити", потім "Аудіо", і NewPipe збереже для вас пісню

Як завантажити музику з YouTube на iPhone

На вашому iPhone найкращий (неофіційний) спосіб завантажити музику з YouTube - це через додаток Apple Shortcuts. Виконайте такі кроки:

Скачайте ярлик YouTube Download з RoutineHub, сторонньої галереї ярликів для iPhone

Встановіть ще два додатки на свій iPhone: Scriptable та a-Shell mini

Відкрийте відео YouTube у Safari або в застосунку YouTube. Натисніть кнопку "Поділитися", яка відкриє аркуш спільного доступу

Прокрутіть вниз і виберіть YouTube Download зі списку ярликів унизу

YouTube Download запросить низку дозволів. На жаль, вам потрібно буде надати всі ці дозволи, щоб ярлик міг виконати свою роботу.

Коли вас запитають, чи хочете ви завантажити аудіо або відео, виберіть “Завантажити аудіо”. Ви також можете вибрати бажаний аудіоформат

Нарешті, ярлик запитає, куди хочете зберегти завантажений файл. Ви можете вибрати iCloud Drive або папку "На моєму iPhone" у додатку "Файли".

Завантажений аудіофайл буде збережено на iPhone. Ви можете повторити цей процес практично для будь-якого відео на YouTube.

Завантаження музики з YouTube на Windows або Mac

На вашому ноутбуці або настільному комп'ютері використовуйте 4K YouTube to MP3, щоб отримати музику з YouTube.

Встановіть 4K YouTube to MP3

Вставте URL-адресу YouTube у додаток і дозвольте йому зробити все інше

Застосунок завантажує музику у форматі mp3 за замовчуванням, але ви також можете отримати аудіофайли m4a або ogg

Безкоштовна версія додатка дозволяє завантажувати 15 файлів на день, що достатньо для більшості людей, але це може бути проблемою, якщо ви намагаєтеся завантажити великі плейлисти за один раз. Застосунок дозволяє зняти обмеження на завантаження за ціною від 15 доларів за постійну ліцензію.