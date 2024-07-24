Як завантажити музику з YouTube на будь-який пристрій: корисні поради

І відео, і аудіоконтент на YouTube захищені авторським правом, тому скачати музику з відеохостингу не можна. Однак існують способи завантаження аудіофайлів з відкритою ліцензією, такою як Creative Commons, яка дозволяє використовувати контент відповідно до умов ліцензії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker.
Ви можете оформити підписку на YouTube Premium за 13,99 доларів на місяць або просто на YouTube Music Premium за 10,99 доларів на місяць. Це два окремих сервіси: YouTube Premium включає YouTube Music Premium, але не навпаки.
Обидві послуги дозволяють завантажувати музику з YouTube, а також пропонують інші функції, такі як видалення реклами. YouTube Premium пропонує безліч додаткових функцій, орієнтованих на відеобік платформи, тому якщо вам потрібна лише музика, ви можете заощадити трохи грошей, просто підписавшись на YouTube Music Premium.
Всі інші способи завантаження музики з YouTube є неофіційними і можуть порушувати умови обслуговування сайту, але YouTube, ймовірно, не перешкоджатиме вам (просто не завантажуйте матеріали, захищені авторським правом).
Крім того, майте на увазі, що використання неофіційних завантажувачів YouTube може поставити під загрозу вашу безпеку, якщо додаток в майбутньому буде куплений зловмисними розробниками.
Якщо у вас телефон Android, спробуйте використати NewPipe для завантаження музики з YouTube. Цей додаток недоступний в Google Play Store, тому що він по суті дає вам всі функції YouTube Premium безкоштовно, включаючи можливість завантажувати музику з YouTube.
Як встановити додаток
На вашому iPhone найкращий (неофіційний) спосіб завантажити музику з YouTube - це через додаток Apple Shortcuts. Виконайте такі кроки:
Завантажений аудіофайл буде збережено на iPhone. Ви можете повторити цей процес практично для будь-якого відео на YouTube.
На вашому ноутбуці або настільному комп'ютері використовуйте 4K YouTube to MP3, щоб отримати музику з YouTube.
Безкоштовна версія додатка дозволяє завантажувати 15 файлів на день, що достатньо для більшості людей, але це може бути проблемою, якщо ви намагаєтеся завантажити великі плейлисти за один раз. Застосунок дозволяє зняти обмеження на завантаження за ціною від 15 доларів за постійну ліцензію.
Читайте також, як отримати текстову версію будь-якого відео на YouTube за лічені секунди.
А ще у нас є матеріал про те, як знайти музику з фільму чи відео на YouTube.