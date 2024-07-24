Как скачать музыку с YouTube на любое устройство: полезные советы

И видео, и аудиоконтент на YouTube защищены авторским правом, поэтому напрямую скачать музыку с видеохостинга нельзя. Однако существуют способы загрузить аудиофайлы с открытой лицензией, такой как Creative Commons, которая позволяют использовать контент в соответствии с условиями лицензии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.
Вы можете оформить подписку на YouTube Premium за 13,99 долларов в месяц или просто на YouTube Music Premium за 10,99 долларов в месяц. Это два отдельных сервиса: YouTube Premium включает в себя YouTube Music Premium, но не наоборот.
Оба сервиса позволяют скачивать музыку с YouTube, а также предлагают другие функции, такие как удаление рекламы. YouTube Premium предлагает множество дополнительных функций, ориентированных на видеосторону платформы, поэтому если вам нужна только музыка, вы можете сэкономить немного денег, просто подписавшись на YouTube Music Premium.
Все остальные способы скачивания музыки с YouTube являются неофициальными и могут нарушать условия обслуживания сайта, но YouTube, вероятно, не будет сильно препятствовать вам (просто не загружайте материалы, защищенные авторским правом).
Кроме того, имейте в виду, что использование неофициальных загрузчиков YouTube может поставить под угрозу вашу безопасность, если приложение в будущем будет куплено злонамеренными разработчиками.
Если у вас телефон Android, попробуйте использовать NewPipe для скачивания музыки с YouTube. Это приложение недоступно в Google Play Store, потому что оно, по сути, дает вам все функции YouTube Premium бесплатно, включая возможность скачивать музыку с YouTube.
Как установить приложение
На вашем iPhone лучший (неофициальный) способ скачать музыку с YouTube - это через приложение Apple Shortcuts. Выполните следующие шаги:
Загруженный аудиофайл будет сохранен на вашем iPhone. Вы можете повторить этот процесс практически для любого видео на YouTube.
На вашем ноутбуке или настольном компьютере используйте приложение 4K YouTube to MP3, чтобы получить музыку с YouTube.
Бесплатная версия приложения позволяет загружать 15 файлов в день, что достаточно для большинства людей, но это может быть проблемой, если вы пытаетесь загрузить большие плейлисты за один раз. Приложение позволяет снять ограничение на загрузку по цене от 15 долларов за постоянную лицензию.
Читайте также, как получить текстовую версию любого видео на YouTube за считанные секунды.
А еще у нас есть материал о том, как найти музыку из фильма или видео на YouTube.