Как скачать музыку с YouTube на любое устройство: полезные советы

Купите подписку на YouTube Premium

Вы можете оформить подписку на YouTube Premium за 13,99 долларов в месяц или просто на YouTube Music Premium за 10,99 долларов в месяц. Это два отдельных сервиса: YouTube Premium включает в себя YouTube Music Premium, но не наоборот.

Оба сервиса позволяют скачивать музыку с YouTube, а также предлагают другие функции, такие как удаление рекламы. YouTube Premium предлагает множество дополнительных функций, ориентированных на видеосторону платформы, поэтому если вам нужна только музыка, вы можете сэкономить немного денег, просто подписавшись на YouTube Music Premium.

Все остальные способы скачивания музыки с YouTube являются неофициальными и могут нарушать условия обслуживания сайта, но YouTube, вероятно, не будет сильно препятствовать вам (просто не загружайте материалы, защищенные авторским правом).

Кроме того, имейте в виду, что использование неофициальных загрузчиков YouTube может поставить под угрозу вашу безопасность, если приложение в будущем будет куплено злонамеренными разработчиками.

Как скачать музыку с YouTube на Android

Если у вас телефон Android, попробуйте использовать NewPipe для скачивания музыки с YouTube. Это приложение недоступно в Google Play Store, потому что оно, по сути, дает вам все функции YouTube Premium бесплатно, включая возможность скачивать музыку с YouTube.

Как установить приложение

Скачайте apk-файл Newpipe

Откройте загруженный файл на своем Android-смартфоне. Вы можете увидеть предупреждение и запрос на разрешение установки NewPipe. Разрешите этот запрос и вернитесь к установщику

После завершения установки откройте NewPipe и найдите музыку, которую хотите скачать

Нажмите "Скачать", затем "Аудио", и NewPipe сохранит для вас песню

Как скачать музыку с YouTube на iPhone

На вашем iPhone лучший (неофициальный) способ скачать музыку с YouTube - это через приложение Apple Shortcuts. Выполните следующие шаги:

Скачайте ярлык YouTube Download с RoutineHub, сторонней галереи ярлыков для вашего iPhone

Установите еще два приложения на свой iPhone: Scriptable и a-Shell mini

Откройте видео YouTube в Safari или в самом приложении YouTube. Нажмите кнопку "Поделиться", которая откроет лист общего доступа

Прокрутите вниз и выберите YouTube Download из списка ярлыков внизу

YouTube Download запросит ряд разрешений. К сожалению, вам нужно будет предоставить все эти разрешения, чтобы ярлык мог выполнить свою работу.

Когда вас спросят, хотите ли вы скачать аудио или видео, выберите “Скачать аудио”. Вы также можете выбрать предпочитаемый аудиоформат

Наконец, ярлык спросит, куда вы хотите сохранить загруженный файл. Вы можете выбрать iCloud Drive или папку "На моем iPhone" в приложении "Файлы".

Загруженный аудиофайл будет сохранен на вашем iPhone. Вы можете повторить этот процесс практически для любого видео на YouTube.

Скачивание музыки с YouTube на Windows или Mac

На вашем ноутбуке или настольном компьютере используйте приложение 4K YouTube to MP3, чтобы получить музыку с YouTube.

Установите 4K YouTube to MP3

Вставьте URL-адрес YouTube в приложение и позвольте ему сделать все остальное

Приложение загружает музыку в формате mp3 по умолчанию, но вы также можете получить аудиофайлы m4a или ogg

Бесплатная версия приложения позволяет загружать 15 файлов в день, что достаточно для большинства людей, но это может быть проблемой, если вы пытаетесь загрузить большие плейлисты за один раз. Приложение позволяет снять ограничение на загрузку по цене от 15 долларов за постоянную лицензию.