Як засолити червону рибу: справжня смакота за декілька годин

Рецепт солоної риби

До червоної риби відносяться такі види, як лосось, форель, сьомга, кета, горбуша, скумбрія, тунець.

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

1 кг червоної риби

2 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

1 ч. л. чорного перцю

пучок кропу (приблизно 10 гілочок).

Почнемо приготування. Спочатку змішайте сіль та цукор, додайте перець. Краще зробити мелений перець самостійно, або млинком, або просто покладіть декілька горошин у чистий рушник та відбийте їх молотком.

Потім підготуйте рибу. Промийте філе та обсушіть його серветками або паперовими рушниками. Після цього натріть рибу сумішшю з перцю, цукру та солі. Зелень потрібно промити, висушити та мілко нарізати. Посипте рибу подрібненим кропом та перекладіть її у ємність, яка щільно закривається.

На цьому все. Тепер вам залишається покласти рибу у холодильник. Почекайте 4 години і можете куштувати перші шматочки. Смак вам точно сподобається.

У чому користь червоної риби

Червона риба є одним з найкорисніших продуктів. Її називають джерелом білка, вітамінів, мінералів і жирних кислот омега-3.

Жирні кислоти омега-3 мають широкий спектр корисних властивостей. Вони допомагають: