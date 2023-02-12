Як не заснути за кермом: корисні лайфхаки для водіїв

Розмова

У довгій дорозі чудовий спосіб скоротити час і не допустити проявів мікросну – розмовляти. Розмова є добрим стимулятором, який активує роботу мозку. Ще один плюс наявності співрозмовника – він швидко помітить, що водія хилить у сон і зможе запобігти небезпечній ситуації.

Єдиний нюанс – розмова не повинна відволікати водія від дороги та провокувати аварійну ситуацію.

Радіо

Радіо або магнітофон – гарний супутник у дальній дорозі. Багато водіїв спеціально заводять диск чи альбом із музикою, яка їх відволікатиме від сну та бадьоритиме. Радіо в цьому відношенні навіть краще – можна перемикати радіостанції, включати джаз чи рок, слухати цікаві програми – все це відволікатиме від сну.

Спів

Ви здивуєтеся, але підспівування улюбленим пісням чи просто наспівування під час їзди допомагає не заснути. Чим голосніше співати – тим краще. Річ у тому, що під час співу починають активніше працювати легені, у кров потрапляє більше кисню і весь організм прокидається. А якщо при цьому згадувати слова улюбленої пісні та мелодію – ваша мозкова діяльність стимулюється.

Тонізуючі напої

Додадуть бадьорості напої та їжа. Відмінно допомагають чай, кава, гарячий шоколад, у далеку подорож можна взяти з собою термос із зеленим чаєм. З натуральних стимуляторів можна використовувати женьшень, лимонник, елеутерокок.

Варто пам'ятати, що тривалість тонізуючих напоїв не дуже тривала – в середньому 2-3 години. Тому варто заїжджати дорогою на заправку, щоб знову набрати каву чи чай у термос, випити склянку води чи соку з льодом – холодні напої можуть зняти втому та сонливість.

Їжа

Дальнобійники завжди беруть із собою в дорогу різні снеки: дрібне печиво, крекери, сухарики, насіння, горішки. Ще можна брати цукерки із яскравим смаком або чорний шоколад. Також підійдуть енергетичні батончики.

Вживання такої їжі допомагає відволіктися від монотонної дороги, а додаткові завдання активізують організм. Найважливіше - не переїдати, оскільки почуття ситості провокує сонливість.

Ще один спосіб – візьміть лимон, розріжте його на часточки та покладіть у машині. Лимон видає аромат, що впливає на ділянки мозку, які відповідають за концентрацію уваги.

Адреналін

Якщо втома і сон починають навалюватись, можна розбудити свій мозок спогадами. Наприклад, про екстремальні або небезпечні пригоди. Ще можна згадувати приємні речі або поміркувати про щось важливе і насущне.

Зниження температури у салоні

Якщо в салоні автомобіля дуже тепло, то в сон почне швидко хилити. Тому варто періодично вимикати пічку, відкривати вікна і впускати всередину холодне повітря. Можна зменшити температуру на кондиціонері. У крайньому разі – зупинити машину та вийти подихати свіжим повітрям на кілька хвилин.

Електронні сигналізатори втоми

У деяких сучасних автомобілях є системи, які відстежують манеру їзди та керування автомобілем, показання датчиків, які стежать за поведінкою очей. Такі сигналізатори можуть вчасно попередити водія про сильну втому та запропонують зробити зупинку.

Найбільш поширеним сигналом попередження для водія є сигнал про зміну смуги - коли авто перетинає суцільні без увімкненого поворотника, то вмикається неприємний сигнал. Цей сигнал врятував уже багато життів, тому що водії прокидалися, виїхавши на зустрічну або на узбіччя.

Якщо у вашому автомобілі такої системи немає, можна купити сигналізатор втоми. Зовнішньо він схожий на гарнітуру Bluetooth. Система зчитує рух голови і якщо водій клює носом - видає різкий звук.

Концентрація уваги

Якщо ви відчуваєте сонливість, можна змусити мозок сконцентруватися. Наприклад, уважно сприймати усі дорожні покажчики – запам'ятовувати назви населених пунктів, відстані.

Ще можна розгадувати завдання в умі, рахувати стовпи чи знаки, визначати марки зустрічних машин. Концентрація на дрібницях збиває монотонність траси та сонливість.

Штучна незручність

Деякі водії, які багато часу проводять за кермом, рекомендують налаштувати сидіння чи підлокітник так, щоб під час їзди був невеликий дискомфорт – це не дасть у дорозі розслабитись та триматиме у тонусі.

Будь-яка зміна фізичного стану робить людину бадьорішою. Можна напружувати та розслаблювати м'язи, потрясти головою. Ще допоможе вмивання холодною водою або протирання обличчя вологою серветкою.