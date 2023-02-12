Как не заснуть за рулем: полезные лайфхаки для водителей

Разговор

В длинной дороге отличный способ скоротать время и не допустить проявлений микросна - разговаривать. Беседа является хорошим стимулятором, который активирует работу мозга. Еще один плюс наличия собеседника - он быстро заметит, что водителя клонит в сон и сможет предотвратить опасную ситуацию.

Единственный нюанс - разговор не должен отвлекать водителя от дороги и провоцировать аварийную ситуацию.

Радио

Радио или магнитофон - хороший спутник в дальней дороге. Многие водители специально заводят диск или альбом с музыкой, которая их будет отвлекать от сна и бодрить. Радио в этом отношении даже лучше - можно переключать радиостанции, включать переменно джаз или рок, слушать интересные программы - все это будет отвлекать от сна.

Пение

Вы удивитесь, но подпевание любимым песням или просто напевание во время езды помогает не уснуть. Чем громче петь - тем лучше. Дело в том, что во время пения начинают активнее работать легкие, в кровь попадает больше кислорода и весь организм просыпается. А если при этом вспоминать слова любимой песни и мелодию - ваша мозговая деятельность стимулируется.

Тонизирующие напитки

Добавят бодрости напитки и еда. Отлично помогают чай, кофе, горячий шоколад, в дальнюю поездку можно взять с собой термос с зеленым чаем. Из натуральных стимуляторов можно использовать женьшень, лимонник, элеутерококк.

Стоит помнить, что длительность тонизирующих напитков не очень продолжительная - в среднем 2-3 часа. Поэтому стоит заезжать по дороге на заправку, чтобы снова набрать кофе или чай в термос, выпить стакан воды или сока со льдом - холодные напитки могут снять усталость и сонливость.

Еда

Дальнобойщики всегда берут с собой в дорогу различные снеки: мелкое печенье, крекеры, сухарики, семечки, орешки. Еще можно брать конфеты с ярким вкусом или черный шоколад. Также подойдут энергетические батончики.

Употребление такой пищи помогает отвлечься от монотонной дороги, а дополнительные задания активизируют организм. Самое важное - не переедать, так как чувство сытости провоцирует сонливость.

Еще один способ - возьмите лимон, разрежьте его на дольки и положите в машине. Лимон издает аромат, который влияет на участки мозга, которые отвечают за концентрацию внимания.

Адреналин

Если усталость и сон начинают наваливаться, можно разбудить свой мозг воспоминаниями. Например, об экстремальных или опасных приключениях. Еще можно вспоминать приятные вещи или поразмышлять о чем-то важном и насущном.

Снижение температуры в салоне

Если в салоне автомобиля очень тепло, то в сон начнет клонить быстро. Поэтому стоит периодически выключать печку, открывать окна и впускать внутрь холодный воздух. Можно снизить температуру на кондиционере. В крайнем случае - остановить машину и выйти подышать свежим воздухом на несколько минут.

Электронные сигнализаторы усталости

В некоторых современных автомобилях есть системы, которые отслеживают манеру езды и управления автомобилем, показания датчиков, которые следят за поведением глаз. Такие сигнализаторы могут своевременно предупредить водителя о сильной усталости и предложат сделать остановку.

Более распространенным сигналом предупреждения для водителя является сигнал об изменении полосы - когда авто пересекает сплошные без включенного поворотника, то включается неприятный сигнал. Этот сигнал спас уже много жизней, так как водители просыпались, выехав на встречку или на обочину.

Если в вашем автомобиле такой системы нет, то можно купить сигнализатор усталости. Внешне он похож на гарнитуру Bluetooth. Система считывает движение головы и, если водитель клюет носом - издает резкий звук.

Концентрация внимания

Если вы чувствуете сонливость, то можно заставить мозг сконцентрироваться. Например, внимательно воспринимать все дорожные указатели - запоминать названия населенных пунктов, расстояния.

Еще можно разгадывать задачи в уме, считать столбы или знаки, определять марки встречных машин. Концентрация на мелочах сбивает монотонность трассы и сонливость.

Искусственное неудобство

Некоторые водители, которые много времени проводят за рулем, рекомендуют настроить сиденье или подлокотник так, чтобы во время езды был небольшой дискомфорт - это не даст в дороге расслабиться и будет держать в тонусе.

Любая смена физического состояния делает человека более бодрым. Можно напрягать и расслаблять мышцы, потрясти головой. Еще поможет умывание холодной водой или протирание лица влажной салфеткой.