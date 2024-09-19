7 речей, які не варто дарувати жінці, щоб не засмутити її

Парфуми

Їх не можна назвати 100% провальним чи навпаки виграшним подарунком. Проте все ж не рекомендуємо дарувати парфуми жінці.

Найпростішою причиною є те, що ви можете не підібрати для неї ідеальний аромат. Навіть якщо вам парфуми подобаються, вона може не оцінити їх. Пам’ятайте, що на кожен улюблений аромат є кілька тих, які вона ненавидить.

Не варто дарувати парфуми жінці (фото: Freepik)

Спідня білизна

Небезпечним пунктом у списку подарунків для жінки є спідня білизна. Якщо ви не надто близькі, то краще взагалі відкинути цю ідею. Чому? Є ризик не догодити смакам: прогадати з розміром, кольором, тканиною.

До того ж білизна розцінюється як щось дуже особисте, тому недоречно її дарувати.

Навіть якщо ви подружжя і дуже близькі між собою, білизну не даруйте. Погодьтеся, що це скоріш для вас подарунок, аніж для вашої дружини.

Кухонне приладдя

Незважаючи на практичність, такі речі не для свят. Подарувати жінці міксер чи нову пательню, це все одно, що сказати їй більше часу проводити на кухні. І навіть якщо ви хочете придбати найсучасніше приладдя, її це мало чим здивує.

Подарунок має бути продуманим і тішити жінку, а не нагадувати їй про домашні справи.

Кухонне приладдя - погана ідея для подарунку жінці (фото: Freepik)

Доглядова косметика

Якщо вона сама не попросила про такий подарунок, то не купуйте доглядову косметику. Особливо якщо це стосується крему від зморшок чи інших засобів, що приховують недоліки. Жінка може засмутитися, отримавши від вас доглядову косметику, оскільки думатиме, що це натяк на її непривабливість.

Подарунковий сертифікат

Навіть якщо це сертифікат до улюбленого магазину чи ресторану, його не варто дарувати. Купити сертифікат - показати, що ви не надто намагалися її здивувати чимось цікавим і креативним. Ризик засмутити жінку від цього зростає.

До того ж на сертифікаті зразу видно, яку суму ви витратили на подарунок.

Обладнання для фітнесу

Навіть якщо жінка захоплюється фітнесом, тренажери варто залишити для більш сприятливих обставин. Будь-яке фітнес-обладнання можна зрозуміти як натяк, що вона у поганій фізичній формі.

Жінка хотіла б знати, що вона прекрасна незалежно від фігури, тому не варто дарувати бігову доріжку чи велотренажер.

Алкоголь чи цукерки

Пляшка вина могла б стати непоганим символічним подарунком на новосілля, але точно не на день народження чи річницю. Навряд чи жінка оцінить алкогольний напій, як фантастичний подарунок.

Цукерки також доволі підступна ідея для подарунку. Не всі жінки люблять солодощі. Крім цього, ви ж не знаєте, можливо, вона харчується здоровою їжею і цукерки стануть лише зайвими калоріями.