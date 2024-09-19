7 вещей, которые не стоит дарить женщине, чтобы не расстроить ее

Духи

Их нельзя назвать 100% провальным или, наоборот, выигрышным подарком. Однако все же не рекомендуем дарить духи женщине.

Простейшей причиной является то, что вы можете не подобрать для нее идеальный аромат. Даже если вам духи нравятся, она может не оценить их. Помните, что на каждый любимый аромат есть несколько тех, которые она ненавидит.

Не стоит дарить духи женщине (фото: Freepik)

Нижнее белье

Опасным пунктом в списке подарков для женщин является нижнее белье. Если вы не слишком близки, лучше вообще отбросить эту идею. Почему? Есть риск не угодить вкусам: прогадать с размером, цветом, тканью.

К тому же белье расценивается как нечто очень личное, поэтому неуместно его дарить.

Даже если вы супруги и очень близки между собой, белье не дарите. Согласитесь, это скорее для вас подарок, чем для вашей жены.

Кухонные принадлежности

Несмотря на практичность, такие вещи не для праздников. Подарить женщине миксер или новую сковороду, это все равно что сказать ей больше времени проводить на кухне. И даже если вы хотите приобрести самые современные принадлежности, ее это мало чем удивит.

Подарок должен быть продуман и радовать женщину, а не напоминать ей о домашних делах.

Кухонные принадлежности - плохая идея для подарка женщине (фото: Freepik)

Уходовая косметика

Если она сама не попросила о таком подарке, то не покупайте уходовую косметику. Особенно если это касается крема от морщин или других средств, скрывающих недостатки. Женщина может расстроиться, получив от вас уходовую косметику, поскольку будет думать, что это намек на ее неприглядность.

Подарочный сертификат

Даже если это сертификат в любимый магазин или ресторан, его не стоит дарить. Купить сертификат - показать, что вы не слишком пытались ее удивить чем-то интересным и креативным. Риск расстроить женщину от этого растет.

К тому же, на сертификате сразу видно, какую сумму вы потратили на подарок.

Оборудование для фитнеса

Даже если женщина увлекается фитнесом, тренажеры следует оставить для более благоприятных обстоятельств. Любое фитнес-оборудование можно понять как намек, что она находится в плохой физической форме.

Женщина хотела бы знать, что она прекрасна вне зависимости от фигуры, поэтому не стоит дарить беговую дорожку или велотренажер.

Алкоголь или конфеты

Бутылка вина могла бы стать неплохим символическим подарком на новоселье, но не на день рождения или годовщину. Вряд ли женщина оценит алкогольный напиток как фантастический подарок.

Конфеты также достаточно коварная идея для подарка. Не все женщины любят сладости. Кроме того, вы же не знаете, возможно, она питается здоровой пищей и конфеты станут лишь лишними калориями.