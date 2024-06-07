Як зарядити телефон, коли немає світла: 7 альтернативних способів

Підключіться до ноутбука

Ваш ноутбук оснащений портами USB, які можуть заряджати мобільні телефони. Якщо він повністю заряджений, то може живити телефон протягом декількох годин.

Увімкніть лептоп, але не розблоковуйте екран. Підключіть телефон до порту USB ноутбука. Якщо у вас iPhone, можливо, буде потрібно адаптер з USB-C на USB для підключення до порту.

Скористайтеся ноутбуком для заряджання смартфона (фото: Getty Images)

Використовуйте портативний зарядний пристрій або повербанк

Можливо, у вас вже є один із таких пристроїв, а якщо ні, ви можете його придбати. Більшість магазинів електроніки продають їх.

Портативні зарядні пристрої та повербанки потребують попереднього заряджання, але вони можуть тримати заряд протягом декількох місяців, так що ви можете зарядити один і зробити його запасним комплектом.

Використовуйте повербанк (фото: Unsplash)

Підключіться до машини

Більшість нових автомобілів оснащені портами USB, куди можна підключити телефон.

Якщо таких портів немає, можна купити недорогий USB-адаптер для автомобіля, який вставляється в панель приладів, в роз'єм, відомий як прикурювач. Просто увімкніть автомобіль та підключіть телефон. Це працює, навіть якщо у вас немає бензину.

Заряджати смартфон можна і через автомобіль (фото: Pexels)

Скористайтеся енергією сонця

Якщо ви маєте доступ до сонячного світла, подумайте про використання сонячного зарядного пристрою. Ці портативні гаджети використовують сонячні панелі для перетворення такого світла на електрику, яку потім можна використовувати для заряджання телефону.

Хоча це не найшвидший спосіб, сонячні зарядні пристрої є чудовим екологічним рішенням для тривалих вимкнень електроенергії. Вибирайте моделі вбудованих акумуляторів для використання вночі.

Скористайтеся сонячними панелями, щоб зарядити телефон (фото: Pixabay)

Спробуйте зарядний пристрій із ручним приводом

Зарядні пристрої з ручним приводом - це механічні пристрої, які використовують вашу власну фізичну силу. Ви обертаєте ручку, що обертає магніт, створюючи магнітне поле.

Потрібно багато зусиль, щоб створити достатньо енергії для живлення вашого телефону, але це недорога альтернатива, яка може бути дуже ефективною.

Вирушайте туди, де є електрика

Якщо це не відключення електрики у всьому регіоні, ви можете поїхати в місце, де воно є, наприклад, в кафе, ресторан або магазин, де можна зарядити телефон. Якщо у вашому офісі чи школі є електрика, спробуйте зарядити телефон там.

Скористайтеся генератором

Щоб зарядити смартфон за допомогою генератора, виконайте такі кроки. По-перше, переконайтеся, що у вас є генератор, необхідні кабелі та адаптери для підключення. Увімкніть генератор і дайте йому прогрітися кілька хвилин. Підключіть зарядний пристрій смартфона до генератора через відповідний адаптер або USB-порт.

Переконайтеся, що генератор працює стабільно та не перегрівається. Потім підключіть смартфон до зарядного пристрою. Почнеться процес заряджання, і ви зможете бачити це за індикатором на екрані телефону.

Важливо стежити за рівнем палива в генераторі та за необхідності дозаправити його, щоб забезпечити безперервну подачу енергії. Не забувайте дотримуватися безпеки, щоб уникнути перевантажень та пошкоджень як генератора, так і смартфона.

Важливо дотримуватись заходів безпеки при використанні генератора (фото: Unsplash)