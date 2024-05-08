Як зарядити телефон без електрики: 12 простих способів

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Як зарядити смартфон від ноутбука

Резервним джерелом живлення для вашого телефону за відсутності електроенергії може стати заряджений ноутбук.

Для того, щоб зарядити від нього смартфон можна скористатися звичайним USB-кабелем - вставити його у відповідний порт комп'ютера.

Зарядка "запрацює" після під'єднання одного пристрою до іншого через кабель. При цьому батареї ноутбука може вистачити на кілька повних зарядів телефону.

Як зарядити смартфон від машини

Автомобільні зарядки - ще один зручний спосіб зарядити телефон в умовах відключення електроенергії.

Для цього можна використати спеціальний автомобільний зарядний пристрій (адаптер) для телефонів із портом USB, який підключається безпосередньо до прикурювача.

Він працює, неначе розетка - достатньо вставити в нього USB-кабель і підключити смартфон.

Крім того, у деяких нових машинах можна зустріти новітню бездротову зарядку.

Заряджати телефон у машині - зручно (ілюстрація: pixabay.com)

Як зарядити смартфон від повербанка

Зарядка гаджетів від повербанка - це вже радше традиційний спосіб розв'язати проблему з відсутністю електроенергії у квартирі чи будинку.

Який саме повербанк обрати - залежить від ваших потреб і можливостей. Адже нині на ринку представлені найрізноманітніші варіанти. Від мініатюрних приладів на одну зарядку телефона, до потужних моделей, які можуть заряджати навіть ноутбуки.

Для зарядки смартфона від повербанка достатньо його підготувати (зарядити) та мати під рукою необхідний кабель для з'єднання.

Як зарядити смартфон від батарейок

Дехто з експертів вважає, що за відсутності електроенергії можна зробити повербанк власноруч.

"Збирати" його радять із батарейок, акумуляторів, або ж навіть батарей від електронних цигарок, які зможуть забезпечити достатній рівень заряду для вашого гаджета.

В середньому для цього вам знадобляться 8 батарейок (акумуляторів), скотч та скріпки. Проте у такого ноу-хау є одна проблема - заряду від батарейок вистачить не надовго.

Як зарядити смартфон від сонячної батареї

Невеличка сонячна батарея також ідеально підходить для використання її як резервного джерела живлення, адже працює як влітку, так і взимку.

Вона може стати джерелом живлення не тільки для смартфона, але й для інших приладів. Встановити батарею можна в практично будь-якому місці. Головне - уникати тіні.

Сонячний зарядний пристрій може бути з акумулятором і без. Від цього залежить принцип заряджання - безпосередньо під сонячним промінням (без акумулятора), або ж деінде (якщо акумулятор наявний).

Як зарядити смартфон від акумулятора

Зарядити смартфон можна також і за допомогою автомобільного акумулятора (без машини).

Водночас дехто з експертів вважає, що такий спосіб не підходить для регулярного підживлення гаджета, оскільки може заподіяти шкоду батареї телефона.

Користуватися акумулятором радять у крайньому разі. Для цього потрібно знизити напругу батареї 12 вольтів до необхідних 5 та з'єднати всі елементи цієї "схеми" у надійний спосіб.

Як зарядити смартфон від генератора

Відносно невеликі генератори створені спеціально для приватних осель. Вони зручні у використанні та дозволяють не лише підзарядити смартфон або інший гаджет, але й користуватися різноманітними побутовими пристроями за відсутності електроенергії.

Для того, щоб зарядити телефон від генератора достатньо його ввімкнути та скористатись спеціальним USB-кабелем.

Як зарядити смартфон від ручного зарядного пристрою

Ручний зарядний пристрій або ж динамо-машина (для велосипедів) з USB роз'ємом перетворює механічну енергію в електричну. По суті, вона працює тоді, коли ви обертаєте ручку (або ж колесо велосипеда, якщо це велосипедний пристрій) й "механічно" виробляєте енергію.

Підключивши до такого пристрою смартфон, ви отримаєте достатній для екстреного випадку рівень заряду.

Коштують такі пристрої відносно не дорого. Крім того, це може стати хорошим способом розім'ятися.

Ручний зарядний пристрій (ілюстрація: hotline.ua)

Як зарядити смартфон від зарядного пристрою на дровах

Незвичні зарядні пристрої на дровах генерують енергію з "вогнища" й дають можливість зарядити не тільки телефон, але й планшет, повербанк чи ноутбук.

Крім того, на деяких моделях можна готувати їжу.

Як зарядити смартфон від електроінструментів

Якщо у вас у господарстві наявні акумуляторні електроінструменти, зарядити смартфон можна від них.

Для цього може підійти, наприклад, акумулятор від газонокосарки, кущоріза, аератора, будівельного фена, тримера, перфоратора, дрилі, шуруповерта, болгарки тощо.

Для того, щоб підключити мобільний телефон до такої батареї, знадобляться адаптер і USB-кабель.

Як зарядити смартфон від ДБЖ

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) із зовнішнім акумулятором зберігає певний запас електроенергії навіть коли у мережі відсутній електричний струм. Саме це і дозволить вам зарядити від нього смартфон.

На думку експертів, до цього автоматичного пристрою який "у народі" ще називають "безперебійник" можна підключати кілька різних гаджетів (приладів) одночасно.

Однак найчастіше таке джерело безперебійного живлення купують все ж таки для ноутбуків чи персональних комп'ютерів.

Як зарядити смартфон від колонки чи ліхтарика

Бездротова колонка або ж акумуляторний ліхтарик також можуть "поділитися" зарядом із вашим мобільним телефоном. За умови, що їхні акумулятори були заряджені до відключення електрики.

Тривалим зарядом смартфон вони навряд чи забезпечать, але для екстрених випадків - зробити недовгий дзвінок або ж скористатись інтернетом, щоб дізнатись останні новини - такої підзарядки має вистачити.

Для цього телефон потрібно підключити до пристрою за допомогою кабеля USB.