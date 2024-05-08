Как зарядить телефон без электричества: 12 простых способов

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Как зарядить смартфон от ноутбука

Резервным источником питания для телефона при отсутствии электроэнергии может стать заряженный ноутбук.

Для того чтобы зарядить от него смартфон можно воспользоваться обычным USB-кабелем - вставить его в соответствующий порт компьютера.

Зарядка "заработает" после подключения одного устройства к другому через кабель. При этом батареи ноутбука может хватить на несколько зарядов телефона.

Как зарядить смартфон от машины

Автомобильные зарядки - еще один удобный способ зарядить телефон в условиях отключения электроэнергии.

Для этого можно использовать специальное автомобильное зарядное устройство (адаптер) для телефонов с портом USB, подключаемым непосредственно к прикуривателю.

Он работает, как розетка - достаточно вставить в него USB-кабель и подключить смартфон.

Кроме того, в некоторых новых машинах можно встретить новую беспроводную зарядку.

Заряжать телефон в машине - удобно (иллюстрация: pixabay.com)

Как зарядить смартфон от повербанка

Зарядка гаджетов от повербанка - это уже скорее традиционный способ решить проблему с отсутствием электроэнергии в квартире или доме.

Какой именно повербанк выбрать - зависит от ваших потребностей и возможностей. Ведь сейчас на рынке представлены самые разные варианты. От миниатюрных приборов на одну зарядку телефона до мощных моделей, которые могут заряжать даже ноутбуки.

Для зарядки смартфона от повербанка достаточно его подготовить (зарядить) и иметь под рукой необходимый кабель для соединения.

Как зарядить смартфон от батареек

Некоторые эксперты считают, что при отсутствии электроэнергии можно сделать повербанк собственноручно.

"Собирать" его советуют из батареек, аккумуляторов, или даже батарей от электронных сигарет, которые смогут обеспечить достаточный уровень заряда для вашего гаджета.

В среднем вам понадобятся 8 батареек (аккумуляторов), скотч и скрепки. Однако у такого ноу-хау есть одна проблема - заряда от батареек хватит не надолго.

Как зарядить смартфон от солнечной батареи

Небольшая солнечная батарея также идеально подходит для использования ее как резервного источника питания, ведь работает как летом, так и зимой.

Она может стать источником питания не только для смартфона, но и других приборов. Установить батарею можно практически в любом месте. Главное - избегать тени.

Солнечное зарядное устройство может быть с аккумулятором и без. От этого зависит принцип зарядки - непосредственно под солнечными лучами (без аккумулятора), или где угодно (если аккумулятор есть в наличии).

Как зарядить смартфон от аккумулятора

Зарядить смартфон можно также с помощью автомобильного аккумулятора (без машины).

В то же время некоторые эксперты считают, что такой способ не подходит для регулярной подзарядки гаджета, поскольку может причинить вред батарее телефона.

Воспользоваться аккумулятором советуют в крайнем случае. Для этого нужно снизить напряжение батареи 12 вольт до необходимых 5 и соединить все элементы этой "схемы" надежным способом.

Как зарядить смартфон от генератора

Относительно небольшие генераторы созданы специально для частных жилищ. Они удобны в использовании и позволяют не только подзарядить смартфон или другой гаджет, но и пользоваться разнообразными бытовыми устройствами при отсутствии электроэнергии.

Для того чтобы зарядить телефон от генератора, достаточно его включить и воспользоваться специальным USB-кабелем.

Как зарядить смартфон от ручного зарядного устройства

Ручное зарядное устройство или динамо-машина (для велосипедов) с USB разъемом превращает механическую энергию в электрическую. По сути, она работает тогда, когда вы вращаете ручку (или колесо велосипеда, если это велосипедное устройство) и "механически" производите энергию.

Подключив к такому устройству смартфон, вы получите достаточный для экстренного случая уровень заряда.

Стоят такие устройства относительно дорого. Кроме того, это может стать хорошим способом размяться.

Ручное зарядное устройство (иллюстрация: hotline.ua)

Как зарядить смартфон от зарядного устройства на дровах

Необычные зарядные устройства на дровах генерируют энергию из "костра" и позволяют зарядить не только телефон, но и планшет, повербанк или ноутбук.

Кроме того, на некоторых моделях можно готовить еду.

Как зарядить смартфон от электроинструментов

Если у вас в хозяйстве есть аккумуляторные электроинструменты, зарядить смартфон можно от них.

Для этого может подойти, например, аккумулятор от газонокосилки, кустореза, аэратора, строительного фена, тримера, перфоратора, дрели, шуруповерта, болгарки и т.д.

Для того чтобы подключить мобильный телефон к такой батарее, понадобятся адаптер и USB-кабель.

Как зарядить смартфон от ИБП

Источник бесперебойного питания (ИБП) с внешним аккумулятором сохраняет определенный запас электроэнергии, даже если в сети отсутствует электрический ток. Именно это и позволит вам зарядить от него смартфон.

По мнению экспертов, к этому автоматическому устройству, которое "в народе" еще называют "бесперебойник", можно подключать несколько различных гаджетов (приборов) одновременно.

Однако чаще всего такой источник бесперебойного питания покупают все же для ноутбуков или персональных компьютеров.

Как зарядить смартфон от колонки или фонарика

Беспроводная колонка или аккумуляторный фонарик также могут "поделиться" зарядом с вашим мобильным телефоном. При условии, что аккумуляторы были заряжены до отключения электричества.

Длительным зарядом смартфон они вряд ли обеспечат, но для экстренных случаев - сделать недолгий звонок или воспользоваться интернетом, чтобы узнать последние новости - такой подзарядки должно хватить.

Для этого телефон необходимо подключить к устройству с помощью кабеля USB.