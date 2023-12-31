Скажіть "ні" блекаутам. Який повербанк обрати, щоб заряджав навіть ноутбук
Не всі знають, як правильно обрати повербанк для ноутбука і на що звертати увагу під час вибору тієї чи іншої моделі. Проте війна і загроза блекаутів вносить свої корективи в життя кожного українця.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найважливіші показники повербанків, їх "співпрацю" з ноутбуками та найкращі моделі за версіями експертів.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Freaking Nomads, Sharge, Hotline.
Найважливіші показники повербанків
Повербанки - це портативні акумулятори для зарядки різноманітних гаджетів, що відрізняються один від одного місткістю батарей, дизайном та іншими характеристиками.
Один із найголовніших показників повербанка - місткість батареї, що вимірюється в міліампер-годинах (mAh). Саме за цією величиною можна визначити кількість потенційних зарядок того чи іншого гаджета.
Від місткості батареї залежать також габарити повербанка та його вага.
Варто зазначити, що пристрій з великою місткістю заряджатиме пристрої дещо довше, але якісніше.
Для того, щоб обрати "правильний" повербанк для далекої дороги, ночі в укритті, або ж вечорів під час можливих на тлі війни блекаутів, варто звернути увагу на зовнішні акумулятори великої місткості у міцному (найкраще - металевому) корпусі.
Варто звертати увагу й на наявні роз'єми (ілюстративне фото: Рixabay)
Як обрати повербанк для ноутбука
Перш ніж бігти в магазин і купувати той чи інший повербанк для ноутбука, варто розібрати основні нюанси щодо "співпраці" двох гаджетів:
- найбільш коректно зовнішні акумулятори працюють з ноутбуками, які можуть заряджатися від роз'єму USB Type-C
- максимальна потужність, яку видає повербанк, має дорівнювати або бути вищою за потужність зарядного пристрою ноутбука (для ігрових ноутбуків з потужними відеокартами й процесорами підібрати зарядний пристрій буде найважче)
- заряджати ноутбук найефективніше тоді, коли він вимкнений або ж перебуває в режимі сну
- якщо ваш ноутбук не підтримує зарядку через порт USB Type-C (або такого порту просто немає), потрібно додатково придбати спеціальний кабель та перехідник на роз'єм живлення
Спершу краще подумати, а потім - купити (ілюстративне фото: Рixabay)
Найкращі повербанки для заряджання ноутбуків
На думку низки експертів, найкращими повербанками для заряджання ноутбуків є:
- Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh
- ZMI No. 20 Model 25000 mAh 210W
- Baseus Adaman Metal Digital Display Quick Charge 65W 20000mAh
- Baseus Elf Digital Display 65W 20000mAh
- ZMI 10 Pro 20000mah 65W
- Xiaomi Mi 50w 20000mAh
- Allpowers S300
- Omni Mobile 25600
- Goal Zero Sherpa 100PD
- Mophie Powerstation Pro AC
- Anker 737 Powercore
- MAHOAK Laptop Power Bank
- Dell Power Companion PW7015L
Всі вони мають достатню місткість батареї та інші необхідні характеристики.
Вартість таких повербанків в Україні становить від близько 2 000 грн до майже 12 000 грн - в залежності від обраної моделі та компанії-продавця.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно користуватися повербанком, щоб подовжити термін його служби.
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