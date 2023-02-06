Як зарядити смартфон вдвічі швидше: використовуйте ці трюки

Рекомендації, як швидше зарядити телефон

Під час зарядки не використовуйте смартфон

Використання пристрою під час заряджання уповільнює процес і збільшує споживання енергії, що робить процес набагато тривалішим. Так, краще не відкривати програми та не сидіти в чатах, коли телефон заряджається.

Режим польоту

Перед тим, як поставити телефон на зарядку, краще увімкнути режим польоту. Він дозволяє вимкнути кілька функцій, які споживають багато енергії. Відповідно, зарядка відбуватиметься швидше.

Закрийте програми та підключення

Слід звернути увагу на те, що програми та служби, що працюють у фоновому режимі, споживають досить багато енергії вашої батареї в телефоні. Тому перед зарядкою мобільного телефону рекомендують відключити з'єднання Bluetooth і Wi-Fi або навіть 4G, а також закрити всі програми та вимкнути непотрібні функції.

Швидкий зарядний пристрій

Швидкі зарядні пристрої забезпечують більшу потужність мобільного телефону. Вони призначені для посилення напруги у вашому пристрої, дозволяють отримати заряджений акумулятор "миттєво". Такий зарядний пристрій можна придбати в магазинах, що спеціалізуються з продажу смартфонної техніки та гаджетів. Слід також враховувати, що якщо зарядний пристрій несумісний із телефоном, є ризик його пошкодити. Тому важливо переконатися, що такий швидкий зарядний пристрій сумісний з моделлю та брендом смартфона.

Не допускайте цих помилок під час зарядки мобільника

Не вимикайте телефон, сподіваючись швидше зарядити акумулятор.

Це досить поширене питання - щодо доцільності вимикати смартфон перед зарядкою. І відповідь на нього однозначно негативна. Так, вимкнення телефону під час зарядки насправді нічого не змінить. Навпаки, така практика є контрпродуктивною і може спричинити зниження продуктивності смартфона. Залишати його увімкненим, у режимі очікування, і не використовуючи пристрій - цілком достатньо для оптимізації його зарядки.

Уникайте бездротових зарядних пристроїв

Насправді бездротові зарядні пристрої набагато менш ефективні, ніж звичайні зарядки, особливо коли йдеться про швидкість. Обмежені потужністю 5 Вт ці бездротові аксесуари заряджають смартфон довше.

Не чекайте, поки батарея сяде під нуль

Вмикати телефон на зарядку завжди рекомендують до того, як рівень опуститься до 5% і нижче. З появою нових літій-іонних акумуляторів така практика значно псує пристрій та скорочує термін його служби. Водночас уникайте 100% повної зарядки та задовольняйтесь рівнем заряду близько 80%.

"Рідні" зарядні пристрої

Найкраще віддати перевагу використанню оригінального зарядного пристрою, що зазвичай входять в комплект при покупці телефону. Вони найкраще здатні забезпечити силу струму та напругу, що необхідні для правильної зарядки вашого смартфона.