Як заробляти понад 100 тисяч на місяць, працюючи в піжамі. 10 "гарячих" віддалених вакансій

Віддалені вакансії, що обіцяють понад 100 тисяч

До 380 000 грн на місяць може заробляти менеджер із закупівель, працюючи на велику дистриб'юторську міжнародну компанію, яка займається дистрибуцією брендів LUX-сегменту в різних країнах світу

Що обіцяють:

віддалений формат роботи

високий рівень доходу

стабільний графік роботи

офіційне працевлаштування

перспективу кар'єрного росту

бонуси за виконану роботу

Обов'язки нового працівника:

вихід на виробників світових брендів і проведення переговорів щодо дистрибуції їхніх товарів

дослідження прайс-листів постачальників товарів і відбір найбільш конкурентоспроможних товарів для перепродажу

відбір товарів для закупівлі

здійснення закупівлі товарів відповідно до встановлених стандартів і процедур

управління поставками та забезпечення дотримання термінів

комунікація з постачальниками

контроль постійної наявності товару

аналіз і вивчення продажів

підготовка документації та укладення договорів із брендами

робота в CRM, з гугл-таблицями

ведення звітності власної роботи

Вимоги до кандидата:

досвід роботи зі світовими LUX-брендами

розуміння процесів закупівлі товарів та роботи з постачальниками

вільна англійська

відмінні навички аналізу даних і проведення переговорів

уважність до деталей

ініціативність

вміння працювати в команді

Скріншот (work.ua)

До 380 000 грн на місяць також може заробляти керівник проекту (вивід private label на Amazon).

Що обіцяють:

віддалений формат роботи

бонуси за виконану роботу

офіційне працевлаштування

стабільний графік роботи

конкурентну зарплату

Вимоги до кандидата:

знання специфіки роботи з платформою Amazon

вміння здійснювати пошук товарів

вміння рахувати маржинальність товарів

наявність готових кейсів

успішний досвід запуску нових проектів

досвід виводу товарів на площадки Amazon

англійська - на розмовному рівні

Обов'язки нового працівника:

розробляти стратегію та плани для виводу продуктів private label на Amazon

керувати та відповідати за проект на Amazon по виводу private label на ринок

досліджувати ринок для виявлення потенційних продуктів private label для перепродажу на онлайн майданчиках Amazon

шукати товари за системою ОА з Китаєм

відбирати товари для закупівлі

пропонувати та оформляти власні бренди

прораховувати маржинальність товарів та аналізувати, чи доцільно замовляти ці товари

проводити переговори та укладати контракти на найкращих умовах для компанії

здійснювати закупівлю товарів відповідно до встановлених стандартів та процедур

управляти поставками та забезпечувати дотримання термінів

аналізувати та вивчати алгоритми Amazon

працювати в CRM, з гугл-таблицями

вести звітність по своїй роботі

Скріншот (work.ua)

До 350 000 грн на місяць може заробляти IT-інженер, а саме Middle (Senior) DevOps Engineer.

Що обіцяють:

гнучкий графік роботи та можливість віддаленої роботи

офіційне працевлаштування в європейській компанії

можливість працювати над цікавими та складними проектами в творчому середовищі

конкурентну заробітну плату та бонусну програму

дружній та співпрацюючий колектив

Вимоги до кандидата:

досвід роботи щонайменше п'ять років

глибоке розуміння принципів DevOps та досвід їх впровадження

досвід роботи з AWS, Azure, Google Cloud

досвід налаштування та керування Docker, Kubernetes

знання інструментів Terraform, Ansible.

досвід в налаштуванні та підтримці Prometheus, Grafana

навички у сфері мережевої безпеки

досвід роботи з CI/CD інструментами (Jenkins, GitLab CI/CD).

знання мов Python, Bash для автоматизації завдань

досвід у керуванні проектами та системами

комунікабельність, вміння працювати в команді

Обов'язки нового працівника:

проектування, налаштування та підтримка інфраструктури для розробки, тестування та розгортання веб-додатків та мікросервісів

автоматизація процесів розгортання, моніторингу та масштабування з використанням сучасних інструментів й технологій

забезпечення безпеки та надійності інфраструктури, включаючи резервне копіювання даних та керування доступом

співпраця з розробницькою командою для забезпечення безперебійної та ефективної роботи додатків

моніторинг та аналіз продуктивності системи, виявлення та усунення "вузьких місць"

робота над оптимізацією інфраструктури для забезпечення максимальної продуктивності та масштабованості

Скріншот (work.ua)

До 300 000 грн на місяць може заробляти керівник відділу комплектації у міжнародній компанії, що займається архітектурою.

Що обіцяють:

віддалений формат роботи

конкурентоспроможну зарплату

офіційне працевлаштування

бонуси та премії за виконання показників

навчання в середині компанії

Вимоги до кандидата:

досвід у сфері дизайну інтер'єру на аналогічній посаді

знання особливостей та асортимент оздоблювальних матеріалів, меблів тощо

розуміння етапів закупівлі товарів

вміння знаходити спільну мову з постачальниками та підрядниками

готовність до активної роботи на результат і втілення мрій у реальність

Обов'язки нового працівника:

керувати командою відділу комплектації

проводити переговори та взаємодіяти з клієнтами на етапах реалізації проєкту

складати бюджети реалізації проєктів

контролювати роботу над комплектацією об'єктів згідно з дизайн-проєктом та замовляти товари у виробника (постачальника)

контролювати етапи виробництва, доставку та встановлення всіх комплектуючих на об'єкті

контролювати системи оплати (від замовника - до постачальника)

проводити переговори та розширювати партнерську базу постачальників

постійно моніторити новинки на ринку

вести звітність по закупівлях та комплектації об'єкта

вести звітність по своїй роботі

Скріншот (work.ua)

До 200 000 грн на місяць може заробляти керівник відділу продажу у компанії, що виробляє манікюрні меблі та витяжки різних видів і моделей.

Що обіцяють:

повністю віддалений формат роботи

гарантовані ставки та бонуси

реалізацію власних ідей

участь у різноманітних заходах

стратегічні сесії для розвитку команди

Вимоги до кандидата:

досвід на аналогічній посаді від одного року

досвід контролю віддаленої команди

англійська на рівні Intermediate або вище

досвід вибудовування системної роботи відділу

досвід проведення співбесід

досвід прописання процесів

Обов'язки нового працівника:

формувати відділ продажу

контролювати виконання випереджаючих показників

управляти командою

взаємодіяти з іншими відділами компанії (логістика, маркетинг, виробництво)

формувати план відділу продажів, робити його декомпозицію по всіх напрямках та менеджерах

допрацювати поточну структуру роботи у відділі (етапи угод, регламенти, плани, інструкції та ін.)

проводити стратегічні переговори із ключовими клієнтами

брати участь у ключових виставках компанії

Скріншот (work.ua)

До 200 000 грн на місяць може заробляти РРС-менеджер з маркетингу у канадському стартапі, налаштовуючи рекламу для потрібної цільової аудиторії на різних майданчиках.

Що обіцяють:

можливість приєднатися до молодої та амбітної команди, яка працює над створенням інноваційної торгової площадки eCommerce

конкурентну заробітну плату

гнучкий графік роботи

можливість працювати віддалено

розсудливість у прийнятті ключових рішень

підтримку всієї команди

інвестиції в успіх компанії та її клієнтів

роботу "з почуттям терміновості"

відкритість до змін в міру розвитку потреб бізнесу

Вимоги до кандидата:

понад 3 роки досвіду в Paid Search (платний пошуковий трафік, у результаті оплати контекстної реклами)

робота в афілійованій галузі (як бонус)

досвід успішного керування та оптимізації кампаній прямого реагування на цільові показники ефективності та обсягу

досвід роботи з Excel та іншими інструментами бізнес-аналітики

досвід оптимізації KPI, таких як CPA, CTR і ROAS

певне розуміння пошукового арбітражу (як бонус)

відмінні навички спілкування та співпраці

мати пристрасть вирішувати складні проблеми та прагнути виконувати роботу

Обов'язки нового працівника:

робота над створенням торгової площадки eCommerce

розробка та виконання стратегії платних рекламних кампаній, з метою залучення нових клієнтів та збільшення продажів

володіння кампаніями оплаченого пошуку в Google, Bing та інших каналах PPC

розробка та впровадження стратегії оптимізації кампанії SEM за допомогою тестування рекламних копій

покращення показника якості

керування ключовими словами

тестування цільової сторінки

аналіз та оцінка ефективності кампаній

перетворення кількісних та якісних даних у практичні висновки й рекомендації для перегляду стратегії кампанії

ведення щоденних, щотижневих, місячних і квартальних звітів для керованих кампаній

інтерпретація тенденцій

надання рекомендацій на основі ROI, CPA, CPC, CTR і ROAS

співпраця з командою SEO для визначення найкращих ключових фраз для націлювання в багатовимірних цифрових маркетингових кампаніях

Скріншот (work.ua)

До 190 000 грн на місяць може заробляти менеджер з продажу нерухомості у компанії, яка спеціалізується на продажах нерухомості для інвестицій, життя та відпочинку в Індонезії.

Що обіцяють:

роботу дистанційно

високу заробітну плату та преміальну систему

повну зайнятість, стабільний графік

прозору, зрозумілу, ефективну систему мотивації

прозору й зрозумілу структуру компанії

сучасну CRM систему (Customer Relationship Management - управління відносинами з клієнтами)

ефективну лідогенерацію (процес пошуку та залучення потенційних клієнтів)

постійне навчання за рахунок компанії сучасним інструментам і технікам продажів

отримання робочих рекомендацій від власника компанії, партнерів та забудовників

можливість кар'єрного та фінансового росту

Вимоги до кандидата:

бажання працювати

оперативність, активність, відповідальність

комунікабельність та позитивне сприйняття світу

вміння працювати на результат

вміння ефективно комунікувати та вести переговори з клієнтами

високий рівень англійської мови (вільний розмовний рівень)

досвід у продажах нерухомості та інвестуванні (буде перевагою)

Обов'язки нового працівника:

опрацювання вхідних запитів клієнтів

робота з теплою та гарячою базою клієнтів

проведення переговорів, телефонних консультацій та онлайн зустрічей з потенційними клієнтами

підтримка взаємозв'язків з потенційними та існуючими клієнтами, забезпечення високого рівня обслуговування

укладення угоди й доведення її до кінця

супровід клієнтів впродовж співпраці

дотримання дедлайнів і слова, даного клієнту

Скріншот (work.ua)

До 160 000 грн на місяць може заробляти менеджер із закупівель у компанії, яка займається дистрибуцією косметики на Amazon.

Що обіцяють:

високий рівень доходу

стабільний графік роботи

офіційне працевлаштування

перспективу кар'єрного росту

бонуси за виконану роботу

відрядження на виставки та покази світових брендів

Вимоги до кандидата:

аналогічний досвід роботи

володіння англійською

знання специфіки продажів на Amazon

розуміння процесів закупівлі товарів

вміння працювати з постачальниками

досвід роботи з отримання та дистрибуції світових лакшері брендів косметики й парфумів

відмінні навички аналізу даних і проведення переговорів

уважність до деталей

ініціативність, активність, комунікабельність

вміння працювати в команді

Обов'язки нового працівника:

виходити на виробників світових брендів

проводити переговори про дистрибуцію їхніх товарів на Amazon та Shopify

досліджувати прайс-листи постачальників товарів та відбирати найбільш конкурентоспроможні товари для перепродажу на онлайн майданчиках (Amazon, Shopify)

здійснювати закупівлю товарів відповідно до встановлених стандартів та процедур

управляти поставками та забезпечувати дотримання термінів

вести комунікацію з постачальниками та слідкувати за постійною наявністю товару

аналізувати та вивчати продажі на Amazon

готувати документацію та укладати договори з брендами

працювати в CRM, з Google-таблицями

вести звітність по своїй роботі

Скріншот (work.ua)

До 150 000 грн на місяць може заробляти медіабайєр (Media Buyer) у компанії, що "допомагає бізнесу у фінансовому секторі здобувати клієнтів по всьому світу".

Що обіцяють:

ставку й відмінну бонусну сітку

команду найкращих фахівців у своїй галузі

постійний розвиток

відсутність жорстких бюрократичних рамок і "галерного" гніту

цілковиту підтримку будь-яких продуктивних, професійних ідей, спрямованих на професійне, кар'єрне та матеріальне зростання фахівців разом із компанією

наданням абсолютно всієї необхідної інфраструктури (акаунти, платіжки, софт, застосунки, усі типи розхідників)

власну потужну технічну інфраструктуру (допомагає не витрачати зайвий час на "ручну" роботу)

Вимоги до кандидата:

досвід роботи як Media Buyer від двох років

досвід роботи у ніші Crypto або Gambling - рік і більше

наявність успішних кейсів та готовність підтвердити їх статистикою

досвід з гео Tier1/Tier2

вертикаль Google, FB, TikTok

вміння генерувати та знаходити профітні (прибуткові) зв'язки

досвід роботи з великими обсягами трафіку (буде бонусом)

Обов'язки нового працівника:

ведення рекламних кампаній

підвищення ефективності виконання поставлених KPI, планів

щотижневий звіт по КРІ

пошук нових підходів та зв'язок

моніторинг та аналіз рекламних кампаній

планування, налаштування, запуск, А/Б тестування, оптимізація кампаній, звітність

Скріншот (work.ua)

До 130 000 грн на місяць може заробляти керівник відділу аудиту холдингу (внутрішній аудитор).

Що обіцяють:

цікаві амбітні задачі у великій компанії

достойну фінансову винагороду

комбінований графік

офіційне працевлаштування

оплачувану відпустка

підтримку в адаптації

позитивну атмосферу в колективі

всі необхідні ресурси для роботи

Вимоги до кандидата:

досвід роботі на керівній посаді в напрямку аудиту (керівник відділу аудиту, внутрішній аудитор)

досвід побудови системи аудиту для компанії

системність

вміння відстоювати свою точку зору

скрупульозність

чесність

Обов'язки нового працівника:

розробка та впровадження ефективної системи внутрішнього аудиту групи компаній холдингу

проведення планових і позапланових перевірок фінансового обліку підприємств (в тому числі бухгалтерського, податкового, управлінського обліку)

розробка пропозицій та заходів щодо усунення виявлених недоліків, мінімізації втрат ризиків і загроз

Скріншот (work.ua)

Популярність віддаленої роботи

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка вакансій, які пропонують віддалену роботу, зросла щонайменше вдвічі, говорить співзасновник Work.ua Артур Міхно.

При цьому найбільше вакансій з дистанційною роботою розміщують у категорії "IT, комп'ютери, інтернет". Тут же пропонують і найбільші зарплати.

Кількість відгуків на дистанційну роботу також зросла вдвічі.

Автори дослідження зауважили, що найбільш затребувана дистанційна робота серед жінок, які за останні роки відгукувались на "віддалені" вакансії в середньому на 75% частіше, ніж чоловіки.

"Ще деякий час тому було складно уявити, щоб роботодавці наважились наймати кандидатів на дистанційну роботу, не кажучи вже про конкурентну оплату для таких працівників. Але ми живемо в надзвичайні часи великих потрясінь і можливостей", - наголосив Міхно.

За його словами, для багатьох людей "дистанційка" стала ледь не єдиною можливістю тримати бізнес і працювати, щоб розвивати економіку країни.

"До того ж роботодавці створили ще й достойні фінансові умови, що є особливо актуальним для тих, хто тимчасово виїхав за кордон чи переїхав у сільську місцевість", - підсумував експерт.