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Як заробляти понад 100 тисяч на місяць, працюючи в піжамі. 10 "гарячих" віддалених вакансій

Заробляти, не виповзаючи з ліжка, цілком можливо (фото: Рixabay)
Автор: Ірина Костенко

Мрієте працювати вдома, фактично в піжамі, й заробляти при цьому десятки тисяч гривень? Насправді отримувати великі гроші, не виходячи з дому, цілком реально. Потрібно лише знайти вакансію, яка підійде саме вам.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало "гарячих" вакансій, що пропонують віддалену роботу та заробіток у понад 100 тисяч гривень на місяць.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Work.ua.

Віддалені вакансії, що обіцяють понад 100 тисяч

До 380 000 грн на місяць може заробляти менеджер із закупівель, працюючи на велику дистриб'юторську міжнародну компанію, яка займається дистрибуцією брендів LUX-сегменту в різних країнах світу

Що обіцяють: 

  • віддалений формат роботи
  • високий рівень доходу
  • стабільний графік роботи
  • офіційне працевлаштування
  • перспективу кар'єрного росту
  • бонуси за виконану роботу

Обов'язки нового працівника: 

  • вихід на виробників світових брендів і проведення переговорів щодо дистрибуції їхніх товарів
  • дослідження прайс-листів постачальників товарів і відбір найбільш конкурентоспроможних товарів для перепродажу
  • відбір товарів для закупівлі
  • здійснення закупівлі товарів відповідно до встановлених стандартів і процедур
  • управління поставками та забезпечення дотримання термінів
  • комунікація з постачальниками
  • контроль постійної наявності товару
  • аналіз і вивчення продажів
  • підготовка документації та укладення договорів із брендами
  • робота в CRM, з гугл-таблицями
  • ведення звітності власної роботи

Вимоги до кандидата:

  • досвід роботи зі світовими LUX-брендами
  • розуміння процесів закупівлі товарів та роботи з постачальниками
  • вільна англійська
  • відмінні навички аналізу даних і проведення переговорів
  • уважність до деталей
  • ініціативність
  • вміння працювати в команді

Скріншот (work.ua)

До 380 000 грн на місяць також може заробляти керівник проекту (вивід private label на Amazon).

Що обіцяють:

  • віддалений формат роботи
  • бонуси за виконану роботу
  • офіційне працевлаштування
  • стабільний графік роботи
  • конкурентну зарплату

Вимоги до кандидата:

  • знання специфіки роботи з платформою Amazon
  • вміння здійснювати пошук товарів
  • вміння рахувати маржинальність товарів
  • наявність готових кейсів 
  • успішний досвід запуску нових проектів
  • досвід виводу товарів на площадки Amazon
  • англійська - на розмовному рівні

Обов'язки нового працівника:

  • розробляти стратегію та плани для виводу продуктів private label на Amazon
  • керувати та відповідати за проект на Amazon по виводу private label на ринок
  • досліджувати ринок для виявлення потенційних продуктів private label для перепродажу на онлайн майданчиках Amazon
  • шукати товари за системою ОА з Китаєм
  • відбирати товари для закупівлі
  • пропонувати та оформляти власні бренди
  • прораховувати маржинальність товарів та аналізувати, чи доцільно замовляти ці товари
  • проводити переговори та укладати контракти на найкращих умовах для компанії
  • здійснювати закупівлю товарів відповідно до встановлених стандартів та процедур
  • управляти поставками та забезпечувати дотримання термінів
  • аналізувати та вивчати алгоритми Amazon
  • працювати в CRM, з гугл-таблицями
  • вести звітність по своїй роботі

Скріншот (work.ua)

До 350 000 грн на місяць може заробляти IT-інженер, а саме Middle (Senior) DevOps Engineer.

Що обіцяють: 

  • гнучкий графік роботи та можливість віддаленої роботи
  • офіційне працевлаштування в європейській компанії
  • можливість працювати над цікавими та складними проектами в творчому середовищі
  • конкурентну заробітну плату та бонусну програму
  • дружній та співпрацюючий колектив

Вимоги до кандидата:

  • досвід роботи щонайменше п'ять років
  • глибоке розуміння принципів DevOps та досвід їх впровадження
  • досвід роботи з AWS, Azure, Google Cloud
  • досвід налаштування та керування Docker, Kubernetes
  • знання інструментів Terraform, Ansible.
  • досвід в налаштуванні та підтримці Prometheus, Grafana
  • навички у сфері мережевої безпеки
  • досвід роботи з CI/CD інструментами (Jenkins, GitLab CI/CD).
  • знання мов Python, Bash для автоматизації завдань
  • досвід у керуванні проектами та системами
  • комунікабельність, вміння працювати в команді

Обов'язки нового працівника: 

  • проектування, налаштування та підтримка інфраструктури для розробки, тестування та розгортання веб-додатків та мікросервісів
  • автоматизація процесів розгортання, моніторингу та масштабування з використанням сучасних інструментів й технологій
  • забезпечення безпеки та надійності інфраструктури, включаючи резервне копіювання даних та керування доступом
  • співпраця з розробницькою командою для забезпечення безперебійної та ефективної роботи додатків
  • моніторинг та аналіз продуктивності системи, виявлення та усунення "вузьких місць"
  • робота над оптимізацією інфраструктури для забезпечення максимальної продуктивності та масштабованості

Скріншот (work.ua)

До 300 000 грн на місяць може заробляти керівник відділу комплектації у міжнародній компанії, що займається архітектурою.

Що обіцяють: 

  • віддалений формат роботи
  • конкурентоспроможну зарплату
  • офіційне працевлаштування
  • бонуси та премії за виконання показників
  • навчання в середині компанії

Вимоги до кандидата: 

  • досвід у сфері дизайну інтер'єру на аналогічній посаді
  • знання особливостей та асортимент оздоблювальних матеріалів, меблів тощо
  • розуміння етапів закупівлі товарів
  • вміння знаходити спільну мову з постачальниками та підрядниками
  • готовність до активної роботи на результат і втілення мрій у реальність

Обов'язки нового працівника: 

  • керувати командою відділу комплектації
  • проводити переговори та взаємодіяти з клієнтами на етапах реалізації проєкту
  • складати бюджети реалізації проєктів
  • контролювати роботу над комплектацією об'єктів згідно з дизайн-проєктом та замовляти товари у виробника (постачальника)
  • контролювати етапи виробництва, доставку та встановлення всіх комплектуючих на об'єкті
  • контролювати системи оплати (від замовника - до постачальника)
  • проводити переговори та розширювати партнерську базу постачальників
  • постійно моніторити новинки на ринку
  • вести звітність по закупівлях та комплектації об'єкта
  • вести звітність по своїй роботі

Скріншот (work.ua)

До 200 000 грн на місяць може заробляти керівник відділу продажу у компанії, що виробляє манікюрні меблі та витяжки різних видів і моделей.

Що обіцяють: 

  • повністю віддалений формат роботи
  • гарантовані ставки та бонуси
  • реалізацію власних ідей
  • участь у різноманітних заходах
  • стратегічні сесії для розвитку команди

Вимоги до кандидата:

  • досвід на аналогічній посаді від одного року
  • досвід контролю віддаленої команди
  • англійська на рівні Intermediate або вище
  • досвід вибудовування системної роботи відділу
  • досвід проведення співбесід
  • досвід прописання процесів

Обов'язки нового працівника:

  • формувати відділ продажу
  • контролювати виконання випереджаючих показників
  • управляти командою
  • взаємодіяти з іншими відділами компанії (логістика, маркетинг, виробництво)
  • формувати план відділу продажів, робити його декомпозицію по всіх напрямках та менеджерах
  • допрацювати поточну структуру роботи у відділі (етапи угод, регламенти, плани, інструкції та ін.)
  • проводити стратегічні переговори із ключовими клієнтами
  • брати участь у ключових виставках компанії

Скріншот (work.ua)

До 200 000 грн на місяць може заробляти РРС-менеджер з маркетингу у канадському стартапі, налаштовуючи рекламу для потрібної цільової аудиторії на різних майданчиках.

Що обіцяють:

  • можливість приєднатися до молодої та амбітної команди, яка працює над створенням інноваційної торгової площадки eCommerce
  • конкурентну заробітну плату
  • гнучкий графік роботи
  • можливість працювати віддалено
  • розсудливість у прийнятті ключових рішень
  • підтримку всієї команди
  • інвестиції в успіх компанії та її клієнтів
  • роботу "з почуттям терміновості"
  • відкритість до змін в міру розвитку потреб бізнесу

Вимоги до кандидата:

  • понад 3 роки досвіду в Paid Search (платний пошуковий трафік, у результаті оплати контекстної реклами)
  • робота в афілійованій галузі (як бонус)
  • досвід успішного керування та оптимізації кампаній прямого реагування на цільові показники ефективності та обсягу
  • досвід роботи з Excel та іншими інструментами бізнес-аналітики
  • досвід оптимізації KPI, таких як CPA, CTR і ROAS
  • певне розуміння пошукового арбітражу (як бонус)
  • відмінні навички спілкування та співпраці
  • мати пристрасть вирішувати складні проблеми та прагнути виконувати роботу

Обов'язки нового працівника:

  • робота над створенням торгової площадки eCommerce
  • розробка та виконання стратегії платних рекламних кампаній, з метою залучення нових клієнтів та збільшення продажів
  • володіння кампаніями оплаченого пошуку в Google, Bing та інших каналах PPC
  • розробка та впровадження стратегії оптимізації кампанії SEM за допомогою тестування рекламних копій
  • покращення показника якості
  • керування ключовими словами
  • тестування цільової сторінки
  • аналіз та оцінка ефективності кампаній
  • перетворення кількісних та якісних даних у практичні висновки й рекомендації для перегляду стратегії кампанії
  • ведення щоденних, щотижневих, місячних і квартальних звітів для керованих кампаній
  • інтерпретація тенденцій
  • надання рекомендацій на основі ROI, CPA, CPC, CTR і ROAS
  • співпраця з командою SEO для визначення найкращих ключових фраз для націлювання в багатовимірних цифрових маркетингових кампаніях

Скріншот (work.ua)

До 190 000 грн на місяць може заробляти менеджер з продажу нерухомості у компанії, яка спеціалізується на продажах нерухомості для інвестицій, життя та відпочинку в Індонезії.

Що обіцяють:

  • роботу дистанційно
  • високу заробітну плату та преміальну систему
  • повну зайнятість, стабільний графік
  • прозору, зрозумілу, ефективну систему мотивації
  • прозору й зрозумілу структуру компанії
  • сучасну CRM систему (Customer Relationship Management - управління відносинами з клієнтами)
  • ефективну лідогенерацію (процес пошуку та залучення потенційних клієнтів)
  • постійне навчання за рахунок компанії сучасним інструментам і технікам продажів
  • отримання робочих рекомендацій від власника компанії, партнерів та забудовників
  • можливість кар'єрного та фінансового росту

Вимоги до кандидата:

  • бажання працювати
  • оперативність, активність, відповідальність
  • комунікабельність та позитивне сприйняття світу
  • вміння працювати на результат
  • вміння ефективно комунікувати та вести переговори з клієнтами
  • високий рівень англійської мови (вільний розмовний рівень)
  • досвід у продажах нерухомості та інвестуванні (буде перевагою)

Обов'язки нового працівника:

  • опрацювання вхідних запитів клієнтів
  • робота з теплою та гарячою базою клієнтів
  • проведення переговорів, телефонних консультацій та онлайн зустрічей з потенційними клієнтами
  • підтримка взаємозв'язків з потенційними та існуючими клієнтами, забезпечення високого рівня обслуговування
  • укладення угоди й доведення її до кінця
  • супровід клієнтів впродовж співпраці
  • дотримання дедлайнів і слова, даного клієнту

Скріншот (work.ua)

До 160 000 грн на місяць може заробляти менеджер із закупівель у компанії, яка займається дистрибуцією косметики на Amazon.

Що обіцяють:

  • високий рівень доходу
  • стабільний графік роботи
  • офіційне працевлаштування
  • перспективу кар'єрного росту
  • бонуси за виконану роботу
  • відрядження на виставки та покази світових брендів

Вимоги до кандидата:

  • аналогічний досвід роботи
  • володіння англійською
  • знання специфіки продажів на Amazon
  • розуміння процесів закупівлі товарів
  • вміння працювати з постачальниками
  • досвід роботи з отримання та дистрибуції світових лакшері брендів косметики й парфумів
  • відмінні навички аналізу даних і проведення переговорів
  • уважність до деталей
  • ініціативність, активність, комунікабельність
  • вміння працювати в команді

Обов'язки нового працівника:

  • виходити на виробників світових брендів
  • проводити переговори про дистрибуцію їхніх товарів на Amazon та Shopify
  • досліджувати прайс-листи постачальників товарів та відбирати найбільш конкурентоспроможні товари для перепродажу на онлайн майданчиках (Amazon, Shopify)
  • здійснювати закупівлю товарів відповідно до встановлених стандартів та процедур
  • управляти поставками та забезпечувати дотримання термінів
  • вести комунікацію з постачальниками та слідкувати за постійною наявністю товару
  • аналізувати та вивчати продажі на Amazon
  • готувати документацію та укладати договори з брендами
  • працювати в CRM, з Google-таблицями
  • вести звітність по своїй роботі

Скріншот (work.ua)

До 150 000 грн на місяць може заробляти медіабайєр (Media Buyer) у компанії, що "допомагає бізнесу у фінансовому секторі здобувати клієнтів по всьому світу".

Що обіцяють:

  • ставку й відмінну бонусну сітку
  • команду найкращих фахівців у своїй галузі
  • постійний розвиток
  • відсутність жорстких бюрократичних рамок і "галерного" гніту
  • цілковиту підтримку будь-яких продуктивних, професійних ідей, спрямованих на професійне, кар'єрне та матеріальне зростання фахівців разом із компанією
  • наданням абсолютно всієї необхідної інфраструктури (акаунти, платіжки, софт, застосунки, усі типи розхідників)
  • власну потужну технічну інфраструктуру (допомагає не витрачати зайвий час на "ручну" роботу)

Вимоги до кандидата:

  • досвід роботи як Media Buyer від двох років
  • досвід роботи у ніші Crypto або Gambling - рік і більше
  • наявність успішних кейсів та готовність підтвердити їх статистикою
  • досвід з гео Tier1/Tier2
  • вертикаль Google, FB, TikTok
  • вміння генерувати та знаходити профітні (прибуткові) зв'язки
  • досвід роботи з великими обсягами трафіку (буде бонусом)

Обов'язки нового працівника:

  • ведення рекламних кампаній
  • підвищення ефективності виконання поставлених KPI, планів
  • щотижневий звіт по КРІ
  • пошук нових підходів та зв'язок
  • моніторинг та аналіз рекламних кампаній
  • планування, налаштування, запуск, А/Б тестування, оптимізація кампаній, звітність

Скріншот (work.ua)

До 130 000 грн на місяць може заробляти керівник відділу аудиту холдингу (внутрішній аудитор).

Що обіцяють:

  • цікаві амбітні задачі у великій компанії
  • достойну фінансову винагороду
  • комбінований графік 
  • офіційне працевлаштування
  • оплачувану відпустка
  • підтримку в адаптації
  • позитивну атмосферу в колективі
  • всі необхідні ресурси для роботи

Вимоги до кандидата:

  • досвід роботі на керівній посаді в напрямку аудиту (керівник відділу аудиту, внутрішній аудитор)
  • досвід побудови системи аудиту для компанії
  • системність
  • вміння відстоювати свою точку зору
  • скрупульозність
  • чесність

Обов'язки нового працівника:

  • розробка та впровадження ефективної системи внутрішнього аудиту групи компаній холдингу
  • проведення планових і позапланових перевірок фінансового обліку підприємств (в тому числі бухгалтерського, податкового, управлінського обліку)
  • розробка пропозицій та заходів щодо усунення виявлених недоліків, мінімізації втрат ризиків і загроз

Скріншот (work.ua)

Популярність віддаленої роботи

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка вакансій, які пропонують віддалену роботу, зросла щонайменше вдвічі, говорить співзасновник Work.ua Артур Міхно.

При цьому найбільше вакансій з дистанційною роботою розміщують у категорії "IT, комп'ютери, інтернет". Тут же пропонують і найбільші зарплати.

Кількість відгуків на дистанційну роботу також зросла вдвічі.

Автори дослідження зауважили, що найбільш затребувана дистанційна робота серед жінок, які за останні роки відгукувались на "віддалені" вакансії в середньому на 75% частіше, ніж чоловіки.

"Ще деякий час тому було складно уявити, щоб роботодавці наважились наймати кандидатів на дистанційну роботу, не кажучи вже про конкурентну оплату для таких працівників. Але ми живемо в надзвичайні часи великих потрясінь і можливостей", - наголосив Міхно.

За його словами, для багатьох людей "дистанційка" стала ледь не єдиною можливістю тримати бізнес і працювати, щоб розвивати економіку країни. 

"До того ж роботодавці створили ще й достойні фінансові умови, що є особливо актуальним для тих, хто тимчасово виїхав за кордон чи переїхав у сільську місцевість", - підсумував експерт.

Раніше ми розповідали, хто сьогодні в Україні заробляє понад 50 тисяч.

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