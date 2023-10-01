Как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме. 10 "горячих" удаленных вакансий

Удаленные вакансии, обещающие более 100 тысяч
До 380 000 грн в месяц может зарабатывать менеджер по закупкам, работая на крупную дистрибьюторскую международную компанию, занимающуюся дистрибуцией брендов LUX-сегмента в разных странах мира.
Что обещают:
- удаленный формат работы
- высокий уровень дохода
- стабильный график работы
- официальное трудоустройство
- перспективу карьерного роста
- бонусы за проделанную работу
Обязанности нового работника:
- выход на производителей мировых брендов и проведение переговоров по дистрибуции их товаров
- исследование прайс-листов поставщиков товаров и отбор наиболее конкурентоспособных товаров для перепродажи
- отбор товаров для закупки
- осуществление закупки товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами
- управление поставками и обеспечение соблюдения сроков
- коммуникация с поставщиками
- контроль постоянного наличия товара
- анализ и изучение продаж
- подготовка документации и заключение договоров с брендами
- работа в CRM, с гугл-таблицами
- ведение отчетности собственной работы
Требования к кандидату:
- опыт работы с мировыми LUX-брендами
- понимание процессов закупки товаров и работы с поставщиками
- свободный английский
- отличные навыки анализа данных и проведение переговоров
- внимательность к деталям
- инициативность
- умение работать в команде
Скриншот (work.ua)
До 380 000 грн. в месяц также может зарабатывать руководитель проекта (вывод private label на Amazon).
Что обещают:
- удаленный формат работы
- бонусы за проделанную работу
- официальное трудоустройство
- стабильный график работы
- конкурентную зарплату
Требования к кандидату:
- знание специфики работы с платформой Amazon
- умение осуществлять поиск товаров
- умение считать маржинальность товаров
- наличие готовых кейсов
- успешный опыт запуска новых проектов
- опыт вывода товаров на площадки Amazon
- английский – на разговорном уровне
Обязанности нового работника:
- разрабатывать стратегию и планы по выводу продуктов private label на Amazon
- управлять и отвечать за проект на Amazon по выводу private label на рынок
- исследовать рынок для обнаружения потенциальных продуктов private label для перепродажи на онлайн площадках Amazon
- искать товары по системе ОА с Китаем
- отбирать товары для закупки
- предлагать и оформлять собственные бренды
- просчитывать маржинальность товаров и анализировать, целесообразно ли заказывать эти товары
- проводить переговоры и заключать контракты на лучших условиях для компании
- осуществлять закупку товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами
- управлять поставками и обеспечивать соблюдение сроков
- анализировать и изучать алгоритмы Amazon
- работать в CRM, с гугл-таблицами
- вести отчетность по своей работе
Скриншот (work.ua)
До 350 000 грн в месяц может зарабатывать IT-инженер, а именно Middle (Senior) DevOps Engineer.
Что обещают:
- гибкий график работы и возможность удаленной работы
- официальное трудоустройство в европейской компании
- возможность работать над интересными и сложными проектами в творческой среде
- конкурентную заработную плату и бонусную программу
- дружеский и сотрудничающий коллектив
Требования к кандидату:
- опыт работы не менее пяти лет
- глубокое понимание принципов DevOps и опыт их внедрения
- опыт работы с AWS, Azure, Google Cloud
- опыт настройки и управления Docker, Kubernetes
- знание инструментов Terraform, Ansible.
- опыт в настройке и поддержке Prometheus, Grafana
- навыки в сфере сетевой безопасности
- опыт работы с инструментами CI/CD (Jenkins, GitLab CI/CD).
- знание языков Python, Bash для автоматизации задач
- опыт в управлении проектами и системами
- коммуникабельность, умение работать в команде
Обязанности нового работника:
- проектирование, настройка и поддержка инфраструктуры для разработки, тестирования и развертывания веб-приложений и микросервисов
- автоматизация процессов развертывания, мониторинга и масштабирования с использованием современных инструментов и технологий
- обеспечение безопасности и надежности инфраструктуры, включая резервное копирование данных и управление доступом
- сотрудничество с разработной командой для обеспечения бесперебойной и эффективной работы приложений
- мониторинг и анализ производительности системы, выявление и устранение "узких мест"
- работа над оптимизацией инфраструктуры для обеспечения максимальной производительности и масштабируемости
Скриншот (work.ua)
До 300 000 грн. в месяц может зарабатывать руководитель отдела комплектации в международной компании, занимающейся архитектурой.
Что обещают:
- удаленный формат работы
- конкурентоспособную зарплату
- официальное трудоустройство
- бонусы и премии за выполнение показателей
- обучение внутри компании
Требования к кандидату:
- опыт в сфере дизайна интерьера на аналогичной должности
- знание особенностей и ассортимент отделочных материалов, мебели и т.п.
- понимание этапов закупки товаров
- умение находить общий язык с поставщиками и подрядчиками
- готовность к активной работе на результат и воплощение мечтаний в реальность
Обязанности нового работника:
- управлять командой отдела комплектации
- проводить переговоры и взаимодействовать с клиентами на этапах реализации проекта
- составлять бюджеты реализации проектов
- контролировать работу над комплектацией объектов согласно дизайн-проекту и заказывать товары у производителя (поставщика)
- контролировать этапы производства, доставку и установку всех комплектующих на объекте
- контролировать системы оплаты (от заказчика – до поставщика)
- проводить переговоры и расширять партнерскую базу поставщиков
- постоянно мониторить новинки на рынке
- вести отчетность по закупкам и комплектации объекта
- вести отчетность по своей работе
Скриншот (work.ua)
До 200 000 грн в месяц может зарабатывать руководитель отдела продаж в компании, производящей маникюрную мебель и вытяжки разных видов и моделей.
Что обещают:
- полностью удаленный формат работы
- гарантированные ставки и бонусы
- реализацию собственных идей
- участие в различных мероприятиях
- стратегические сессии для развития команды
Требования к кандидату:
- опыт в аналогичной должности от одного года
- опыт контроля удаленной команды
- английский на уровне Intermediate или выше
- опыт выстраивания системной работы отдела
- опыт проведения собеседований
- опыт прописания процессов
Обязанности нового работника:
- формировать отдел продаж
- контролировать выполнение опережающих показателей
- управлять командой
- взаимодействовать с другими отделами компании (логистика, маркетинг, производство)
- формировать план отдела продаж, делать его декомпозицию по всем направлениям и менеджерам
- доработать текущую структуру работы в отделе (этапы соглашений, регламенты, планы, инструкции и др.)
- проводить стратегические переговоры с ключевыми клиентами
- участвовать в ключевых выставках компании
Скриншот (work.ua)
До 200 000 грн в месяц может зарабатывать РРС-менеджер по маркетингу в канадском стартапе, настраивая рекламу для нужной целевой аудитории на разных площадках.
Что обещают:
- возможность присоединиться к молодой и амбициозной команде, работающей над созданием инновационной торговой площадки eCommerce
- конкурентную заработную плату
- гибкий график работы
- возможность работать удаленно
- здравомыслие в принятии ключевых решений
- поддержку всей команды
- инвестиции в успех компании и ее клиентов
- работу "с чувством срочности"
- открытость к изменениям по мере развития потребностей бизнеса
Требования к кандидату:
- более 3 лет опыта в Paid Search (платный поисковый трафик, в результате оплаты контекстной рекламы)
- работа в аффилированной отрасли (как бонус)
- опыт успешного управления и оптимизации кампаний прямого реагирования на целевые показатели эффективности и объема
- опыт работы с Excel и другими инструментами бизнес-аналитики
- опыт оптимизации KPI, таких как CPA, CTR и ROAS
- определенное понимание поискового арбитража (как бонус)
- отличные навыки общения и сотрудничества
- иметь страсть решать сложные проблемы и стараться выполнять работу
Обязанности нового работника:
- работа над созданием торговой площадки eCommerce
- разработка и выполнение стратегии платных рекламных кампаний с целью привлечения новых клиентов и увеличения продаж
- владение кампаниями оплаченного поиска в Google, Bing и других каналах PPC
- разработка и внедрение стратегии оптимизации кампании SEM посредством тестирования рекламных копий
- улучшение показателя качества
- управление ключевыми словами
- тестирование целевой страницы
- анализ и оценка эффективности кампаний
- превращение количественных и качественных данных в практические выводы и рекомендации для просмотра стратегии кампании
- ведение ежедневных, еженедельных, месячных и квартальных отчетов для управляемых кампаний
- интерпретация тенденций
- предоставление рекомендаций на основе ROI, CPA, CPC, CTR и ROAS
- сотрудничество с командой SEO для определения лучших ключевых фраз для таргетинга в многомерных цифровых маркетинговых кампаниях
Скриншот (work.ua)
До 190 000 грн в месяц может зарабатывать менеджер по продажам недвижимости в компании, специализирующейся на продажах недвижимости для инвестиций, жизни и отдыха в Индонезии.
Что обещают:
- работу дистанционно
- высокую заработную плату и премиальную систему
- полную занятость, стабильный график
- прозрачную, понятную, эффективную систему мотивации
- прозрачную и понятную структуру компании
- современную CRM систему (Customer Relationship Management – управление отношениями с клиентами)
- эффективную лидогенерацию (процесс поиска и привлечения потенциальных клиентов)
- постоянное обучение за счет компании современным инструментам и техникам продаж
- получение рабочих рекомендаций от владельца компании, партнеров и застройщиков
- возможность карьерного и финансового роста
Требования к кандидату:
- желание работать
- оперативность, активность, ответственность
- коммуникабельность и позитивное восприятие мира
- умение работать на результат
- умение эффективно общаться и вести переговоры с клиентами
- высокий уровень английского языка (свободный разговорный уровень)
- опыт в продажах недвижимости и инвестировании (будет преимуществом)
Обязанности нового работника:
- обработка входящих запросов клиентов
- работа с теплой и горячей базой клиентов
- проведение переговоров, телефонных консультаций и онлайн встреч с потенциальными клиентами
- поддержка взаимосвязей с потенциальными и существующими клиентами, обеспечение высокого уровня обслуживания
- заключение соглашения и доведение его до конца
- сопровождение клиентов на протяжении сотрудничества
- соблюдение дедлайнов и слова, данного клиенту
Скриншот (work.ua)
До 160 000 грн в месяц может зарабатывать менеджер по закупкам у компании, занимающейся дистрибуцией косметики на Amazon.
Что обещают:
- высокий уровень дохода
- стабильный график работы
- официальное трудоустройство
- перспективу карьерного роста
- бонусы за проделанную работу
- командировки на выставки и показы мировых брендов
Требования к кандидату:
- аналогичный опыт работы
- владение английским
- знание специфики продаж на Amazon
- понимание процессов закупки товаров
- умение работать с поставщиками
- опыт работы по получению и дистрибуции мировых лакшеров брендов косметики и духов
- отличные навыки анализа данных и проведение переговоров
- внимательность к деталям
- инициативность, активность, коммуникабельность
- умение работать в команде
Обязанности нового работника:
- выходить на производителей мировых брендов
- проводить переговоры о дистрибуции их товаров на Amazon и Shopify
- исследовать прайс-листы поставщиков товаров и отбирать наиболее конкурентоспособные товары для перепродажи на онлайн площадках (Amazon, Shopify)
- осуществлять закупку товаров в соответствии с установленными стандартами и процедурами
- управлять поставками и обеспечивать соблюдение сроков
- вести коммуникацию с поставщиками и следить за постоянным наличием товара
- анализировать и изучать продажи на Amazon
- готовить документацию и заключать договоры с брендами
- работать в CRM, с Google-таблицами
- вести отчетность по своей работе
Скриншот (work.ua)
До 150 000 грн в месяц может зарабатывать медиабайер (Media Buyer) в компании, которая "помогает бизнесу в финансовом секторе покупать клиентов по всему миру".
Что обещают:
- ставку и отличную бонусную сетку
- команду лучших специалистов в своей области
- постоянное развитие
- отсутствие жестких бюрократических рамок и "галерного" гнета
- полную поддержку любых продуктивных, профессиональных идей, направленных на профессиональный, карьерный и материальный рост специалистов вместе с компанией
- предоставлением абсолютно всей необходимой инфраструктуры (аккаунты, платежки, софт, приложения, все типы расходников)
- собственную мощную техническую инфраструктуру (помогает не тратить лишнее время на "ручную" работу)
Требования к кандидату:
- опыт работы как Media Buyer от двух лет
- опыт работы в нише Crypto или Gambling – год и более
- наличие успешных кейсов и готовность подтвердить их статистикой
- опыт с гео Tier1/Tier2
- вертикаль Google, FB, TikTok
- умение генерировать и находить профитные (доходные) связи
- опыт работы с большими объемами трафика (будет бонусом)
Обязанности нового работника:
- ведение рекламных кампаний
- повышение эффективности выполнения поставленных KPI, планов
- еженедельный отчет по КРИ
- поиск новых подходов и связь
- мониторинг и анализ рекламных кампаний
- планирование, настройка, запуск, А/Б тестирование, оптимизация кампаний, отчетность
Скриншот (work.ua)
До 130 000 грн. в месяц может зарабатывать руководитель отдела аудита холдинга (внутренний аудитор).
Что обещают:
- интересные амбициозные задачи в крупной компании
- достойное финансовое вознаграждение
- комбинированный график
- официальное трудоустройство
- оплачиваемый отпуск
- поддержку в адаптации
- позитивную атмосферу в коллективе
- все необходимые ресурсы для работы
Требования к кандидату:
- опыт работы в руководящей должности в направлении аудита (руководитель отдела аудита, внутренний аудитор)
- опыт построения системы аудита для компании
- системность
- умение отстаивать свою точку зрения
- скрупулезность
- честность
Обязанности нового работника:
- разработка и внедрение эффективной системы внутреннего аудита группы компаний холдинга
- проведение плановых и внеплановых проверок финансового учета предприятий (в том числе бухгалтерского, налогового, управленческого учета)
- разработка предложений и мер по устранению выявленных недостатков, минимизации потерь рисков и угроз
Скриншот (work.ua)
Популярность удаленной работы
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доля вакансий, предлагающих отдаленную работу, выросла, по меньшей мере, вдвое, говорит соучредитель Work.ua Артур Михно.
При этом больше всего вакансий с дистанционной работой размещают в категории "IT, компьютеры, интернет". Здесь же предлагают и самые большие зарплаты.
Количество отзывов на дистанционную работу также выросло вдвое.
Авторы исследования отметили, что наиболее востребована дистанционная работа среди женщин, которые за последние годы откликались на "удаленные" вакансии в среднем на 75% чаще, чем мужчины.
"Еще некоторое время назад было сложно представить, чтобы работодатели решились нанимать кандидатов на дистанционную работу, не говоря уже о конкурентной оплате для таких работников. Но мы живем в чрезвычайные времена больших потрясений и возможностей", - подчеркнул Михно.
По его словам, для многих людей "дистанционка" стала едва ли не единственной возможностью держать бизнес и работать, чтобы развивать экономику страны.
"К тому же работодатели создали еще и достойные финансовые условия, что особенно актуально для тех, кто временно уехал за границу или переехал в сельскую местность", - подытожил эксперт.