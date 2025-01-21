Як зараз живе "Міс Україна" Олександра Ніколаєнко, яка засвітилася на інавгурації Трампа

Біографія Олександри Ніколаєнко

Олександра народилася у Будапешті в сім'ї військового та економістки. Освіту здобувала в Одесі, де навчалася на факультеті цивільного права в юридичній академії. Крім того, Олександра завершила навчання в державній академії харчових технологій.

Попри освіту в галузі економіки та права, Ніколаєнко розпочала модельну кар'єру ще у 15 років. Вже через рік вона здобула титул "Міс Одеса", а у 18 років стала переможницею у конкурсі "Міс Україна-2001".

Олександра Ніколаєнко (фото: Getty Images)

Дівчина представляла Україну також на міжнародному конкурсі "Міс Світу" в ПАР і потрапила до топ-10 фіналісток. Після цього залишилася у США, де брала участь у місцевих конкурсах краси.

У 2004 році вона представляла Україну на "Міс Всесвіт" в Еквадорі, але до фіналу не потрапила.

Знайомство з Трампом та одруження з його другом

Знайомство з Дональдом Трампом, ймовірно, стало поворотним моментом у житті Олександри. У той час політик був власником конкурсу "Міс Всесвіт" і, можливо, саме завдяки його підтримці красуня очолила та стала власницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Варто зазначити, що у 2015 році вона вирішила продати цей конкурс.

47-й президент США познайомив Олександру Ніколаєнко зі своїм близьким другом і бізнес-партнером Філом Раффіном, відомим магнатом у сфері нерухомості та казино, який входить до числа найбагатших людей Лас-Вегаса.

Олександра Ніколаєнко з чоловіком (фото: Getty Images)

Раффін кілька разів пропонував коханій руку й серце, і зрештою вона прийняла його пропозицію. Їхнє весілля відбулося у 2008 році на приватній території Дональда Трампа. Святкування супроводжували виступи таких зірок, як Селін Діон, Джастін Тімберлейк і Петро Чорний.

У шлюбі народилося двоє дітей: син Річард і донька Малена.

Де зараз Олександра Ніколаєнко

Після одруження публічна активність Олександри поступово зменшувалася. Вона неодноразово підкреслювала, що її головна роль - це бути мамою та домогосподаркою. Жодних публічних висловлювань на підтримку України з її боку не було ні під час подій 2014 року, ні у 2022 році.

Ніколаєнко володіє спа-салоном, який носить її ім’я, розташованим у готелі Treasure Island Hotel and Casino у Парадайзі.

Знайти Олександру у соцмережах неможливо, адже вона веде вкрай закритий спосіб життя і майже не з’являється на публіці.

Однак нещодавно вона зробила виняток, з’явившись разом із чоловіком на інавгурації Дональда Трампа, яка проходила у Ротонді Капітолію у Вашингтоні.

Олександра Ніколаєнко з чоловіком на інавгурації Трампа (фото: Getty Images)

Подружжя було серед почесних гостей заходу і спостерігало за тим, як Трамп складав присягу. Їх місця розташовувалися поруч із Біллом та Гілларі Клінтон.

Олександра Ніколаєнко з чоловіком на інавгурації Трампа (скріншот)