Как сейчас живет "Мисс Украина" Александра Николаенко, которая засветилась на инаугурации Трампа

Биография Александры Николаенко

Александра родилась в Будапеште в семье военного и экономистки. Образование получала в Одессе, где училась на факультете гражданского права в юридической академии. Кроме того, Александра завершила обучение в государственной академии пищевых технологий.

Несмотря на образование в области экономики и права, Николаенко начала модельную карьеру еще в 15 лет. Уже через год она получила титул "Мисс Одесса", а в 18 лет стала победительницей в конкурсе "Мисс Украина-2001".

Александра Николаенко (фото: Getty Images)

Девушка представляла Украину также на международном конкурсе "Мисс Мира" в ЮАР и попала в топ-10 финалисток. После этого осталась в США, где участвовала в местных конкурсах красоты.

В 2004 году она представляла Украину на "Мисс Вселенная" в Эквадоре, но в финал не попала.

Знакомство с Трампом и женитьба на его друге

Знакомство с Дональдом Трампом, вероятно, стало поворотным моментом в жизни Александры. В то время политик был владельцем конкурса "Мисс Вселенная" и, возможно, именно благодаря его поддержке красавица возглавила и стала обладательницей конкурса "Мисс Украина Вселенная". Стоит отметить, что в 2015 году она решила продать этот конкурс.

47-й президент США познакомил Александру Николаенко со своим близким другом и бизнес-партнером Филом Раффином, известным магнатом в сфере недвижимости и казино, который входит в число самых богатых людей Лас-Вегаса.

Александра Николаенко с мужем (фото: Getty Images)

Раффин несколько раз предлагал возлюбленной руку и сердце, и в конце концов она приняла его предложение. Их свадьба состоялась в 2008 году на частной территории Дональда Трампа. Празднование сопровождали выступления таких звезд, как Селин Дион, Джастин Тимберлейк и Петр Черный.

В браке родилось двое детей: сын Ричард и дочь Малена.

Где сейчас Александра Николаенко находится

После бракосочетания публичная активность Александры постепенно уменьшалась. Она неоднократно подчеркивала, что ее главная роль - это быть мамой и домохозяйкой. Никаких публичных высказываний в поддержку Украины с ее стороны не было ни во время событий 2014 года, ни в 2022 году.

Николаенко владеет спа-салоном, который носит ее имя, расположенным в отеле Treasure Island Hotel and Casino в Парадайзе.

Найти Александру в соцсетях невозможно, ведь она ведет крайне закрытый образ жизни и почти не появляется на публике.

Однако недавно она сделала исключение, появившись вместе с мужем на инаугурации Дональда Трампа, которая проходила в Ротонде Капитолия в Вашингтоне.

Александра Николаенко с мужем на инаугурации Трампа (фото: Getty Images)

Супруги были среди почетных гостей мероприятия и наблюдали за тем, как Трамп принимал присягу. Их места располагались рядом с Биллом и Хиллари Клинтон.

Александра Николаенко с мужем на инаугурации Трампа (скриншот)