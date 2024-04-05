Как сейчас выглядят главные героини сериала "Все женщины - ведьмы" (фото)

В 90-е годы популярный сериал "Все женщины - ведьмы" был очень популярен. Эта увлекательная история показывает нам борьбу добра со злом. Но с тех пор ее герои сильно изменились.

Шеннен Догерти

Шеннен снималась в первых 3 сезонах и сыграла в сериале старшую сестру Галливел. После того, как закончились съемки в сериале "Все женщины ведьмы", актриса продолжила свою кинокарьеру, однако роли уже не приносили ей такого безумного успеха.

Но ее жизнь не стала сказкой, ведь в 2015 году у актрисы диагностировали рак молочной железы, который она на определенный промежуток времени поборола, но в 2020 произошел рецидив, и до сих пор Шеннен лечится от этого недуга и ведет свой авторский подкаст.

Шеннен Догерти (фото: Кинориум)

Шеннен Догерти (фото: instagram.com/theshando)

Алисса Милано

Алисса сыграла одну из трех сестер-ведьм, к тому же младшую, но впоследствии она стала средней. Благодаря чему зрители увидели, как выросла и сама героиня. После завершения проекта Алисса продолжала редко сниматься в других лентах, однако они не были такими успешными, как "Все женщины-ведьмы".

Сейчас женщина прекрасно выглядит и занимается благотворительностью, о которой рассказывает в социальных сетях.

Алисса Милано (фото: Кинориум)

Голли Мари Комбс

Актриса в свои 24 года сыграла среднюю сестру Галливелл - чародейки Пайпер, актриса снялась во всех 8 сезонах сериала.

Этот сериал принес девушке большую популярность, а множество поклонников по всему миру мечтали иметь такую же способность как героиня Пайпер - умение останавливать время.

За период своей карьеры она сыграла несколько ролей в сериалах "Милые обманщицы" и "Анатомия страсти". В настоящее время Голли больше сосредоточилась на продюсировании и воспитании 3 сыновей.

Голли Мари Комбс (фото: Кинориум)

Голли Мари Комбс (фото: instagram.com/thehmc)

Роуз Макгоун

Актриса Роуз МакГоун появилась в 4 сезоне сериала, где исполнила роль Пейдж Мэттьюс - возведенную сестрой Фиби и Пайпер по линии матери. И эта роль принесла ей подлинную популярность.

После пережитой аварии Роуз довольно серьезно пострадала и проходила лечение, а также известно, что актриса совершила несколько пластических операций и это можно заметить.

Роуз МаКГоун (фото: Кинориум)

Роуз Макгоун (фото: instagram.com/rosemcgowan)