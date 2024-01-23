Як зараз виглядають головні герої романтичної історії "Красуня" (фото)

Фільм "Красуня" розповідає казкову історію кохання, яке є мезальянсом. Він вийшов у далекому 1990 році з того часу актори сильно змінилися.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як змінились актори цієї романтичної історії кохання.
Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.
На час зйомок "Красуні" Джулії Робертс було 23 роки. І цей фільм приніс їй справжню популярність. Джулія отримала статус "зірки Голлівуду", і після цього Робертс стала однією з найоплачуваніших акторок 1990-х і першої половини 2000-х років.
Джулія є володаркою власної кінокомпанії "Om Red Films", займається благодійною діяльністю та знімається у фільмах.
Джулія Робертс (фото: Кіноріум)
Річард Гір зіграв роль закоханого мільярдера Едварда у 40 років і став ледве не секс-символом мільйонів глядачок. Зараз Річард є багатодітним батьком та живе з публіцисткою Алехандрою Сільвою. І попри активне сімейне життя Гір продовжує займатися кінокар'єрою.
Річард Гір (фото: Кіноріум)
Лора зіграла подругу головної героїні Кіт, яка також була дівчиною легкої поведінки. Після чого акторка виконувала ролі у фільмах "Секс, брехня та відео", а також серіали "Журнал мод", "Врятуйте Грейс" та "Морська поліція: спецвідділ".
Нині акторка має приголомшливий вигляд і продовжує з'являтись на публіці.
Лора Сан Джакомо (фото: Кіноріум)
Гектор, який зіграв роль доброго менеджера готелю Барні, запам’ятався глядачам своєю харизмою. Варто зауважити, що він дебютував на телебаченні у 1963 році. За свою кінокар'єру Елізондо знявся більш ніж у 140 фільмах та телесеріалах. Нині актору 87 років.
Гектор Елізондо (фото: Кіноріум)
Раніше ми розповідали про те, як змінились головні актори трилогії "Володар перснів".
Також читайте наш матеріал про те, як зараз виглядають головні герої пригодницької історії "Пірати Карибського моря".