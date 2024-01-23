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Як зараз виглядають головні герої романтичної історії "Красуня" (фото)

Як змінились актори фільму "Красуня" (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Фільм "Красуня" розповідає казкову історію кохання, яке є мезальянсом. Він вийшов у далекому 1990 році з того часу актори сильно змінилися.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як змінились актори цієї романтичної історії кохання.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Джулія Робертс

На час зйомок "Красуні" Джулії Робертс було 23 роки. І цей фільм приніс їй справжню популярність. Джулія отримала статус "зірки Голлівуду", і після цього Робертс  стала однією з найоплачуваніших акторок 1990-х і першої половини 2000-х років. 

Джулія є володаркою власної кінокомпанії "Om Red Films", займається благодійною діяльністю та знімається у фільмах.

Джулія Робертс (фото: Кіноріум)

Річард Гір

Річард Гір зіграв роль закоханого мільярдера Едварда у 40 років і став ледве не секс-символом мільйонів глядачок. Зараз Річард  є багатодітним батьком та живе з публіцисткою Алехандрою Сільвою. І попри активне сімейне життя Гір продовжує займатися кінокар'єрою.

Річард Гір (фото: Кіноріум)

Лора Сан Джакомо

Лора зіграла подругу головної героїні Кіт, яка також була дівчиною легкої поведінки. Після чого акторка виконувала ролі у фільмах "Секс, брехня та відео", а також серіали "Журнал мод", "Врятуйте Грейс" та "Морська поліція: спецвідділ". 

Нині акторка має приголомшливий вигляд і продовжує з'являтись на публіці.

Лора Сан Джакомо (фото: Кіноріум)

Гектор Елізондо 

Гектор, який зіграв роль доброго менеджера готелю Барні, запам’ятався глядачам своєю харизмою. Варто зауважити, що він  дебютував на телебаченні у 1963 році. За свою кінокар'єру Елізондо знявся більш ніж у 140 фільмах та телесеріалах. Нині актору 87 років.

Гектор Елізондо (фото: Кіноріум)

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