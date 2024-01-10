Як зараз виглядають головні герої пригодницької історії "Пірати Карибського моря" (фото)

"Пірати Карибського моря" - це один із найпопулярніших пригодницьких фільмів, який завдяки акторському складу та гострому сюжету полонив серця мільйонів глядачів.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Джонні Депп

Голлівудський секс-символ кількох поколінь Джонні Депп виконав головну роль Джека Горобця. Його персонаж є сміливим, хитрим, вигадливим та ексцентричним. Хтось його боїться, хтось поважає, хтось кохає, а хтось тримається близько, але відверто ненавидить.

Депп з самих юних років був справжнім красенем, карі очі з пронизливим поглядом, природна харизма, манери й талант - все це поєднує в собі актор, в якого закохані мільйони жінок і дівчат в усьому світові.

Зараз Джонні 60 і він досі доводить, що для того, щоб тебе обожнювали попри все за твій талант і красу, вік не грає жодної ролі. Після гучного скандалу та брудних звинувачень колишньої дружини Депп знову повернувся у кіноіндустрію.

Джонні Депп (фото: Кіноріум)

Джонні Депп (фото: instagram.com/johnnydepp)

Орландо Блум

Ще один неймовірний кароокий красень та секс-символ Орландо Блум. Він втілив роль Вільяма Тернера, який постійно змагався з Джеком за увагу своєї коханої дівчини.

Кар’єра Орландо розвивалась дуже стрімко, він часто виконував головні ролі і продовжує робити це зараз. Також Блум часто бере участь у кампейнах для світових брендів.

Наразі Блуму 46 років і він чоловік у самому розквіті сил. Його зовнішність досі полонить серця жінок. Також неможливо промовчати про допомогу Орландо Україні та його візити до нашої країни.

Орландо Блум (фото: Кіноріум)

Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Кіра Найтлі

Красуня Кіра Найтлі на момент зйомок була юною 18-річною акторкою, яка зіграла головну жіночу роль Елізабет Сванн, яку викрав капітан Джек Горобець і яка згодом стала на той же шлях, що й він.

Кінокар’єра Найтлі є досить успішною, до того ж вона часто стає обличчям світових брендів і зачаровує своєю красою світ.

Зараз Кірі 38 років, але дивлячись на неї цю цифру неможливо вимовити, оскільки жінка виглядає розкішно, як дівчина.

Кіра Найтлі (фото: Кіноріум)

Кіра Найтлі (фото: instagram.com/holliwood_news)

Джеффрі Раш

Актор виконав роль капітана Гектора Барбосса, що в першій частині протистояв Джеку Горобцю та здався глядачам досить суровим.

Його кінокар’єра була досить успішною й до "Піратів Карибського моря", проте після цієї історії він став більш популярним.

Зараз Джеффері 72 роки й варто сказати, що він виглядає досить бадьорим і набагато добрішим, ніж у ролі Барабосса.

Джеффрі Раш (фото: Кіноріум)