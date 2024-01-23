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Как сейчас выглядят главные герои романтической истории "Красотка" (фото)

Как изменились актеры фильма "Красотка" (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Фильм "Красотка" рассказывает сказочную историю любви, которая является мезальянсом. Он вышел в далеком 1990 году с тех пор актеры сильно изменились.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как изменились актеры этой романтической истории любви.

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.

Джулия Робертс

На время съемок "Красотки" Джулии Робертс было 23 года. И этот фильм принес ей настоящую популярность. Джулия получила статус "звезды Голливуда", и после этого Робертс стала одной из самых оплачиваемых актрис 1990-х и первой половины 2000-х годов.

Джулия является обладательницей собственной кинокомпании "Om Red Films", занимается благотворительной деятельностью и снимается в фильмах.

Джулия Робертс (фото: Кинориум)

Ричард Гир

Ричард Гир сыграл роль влюбленного миллиардера Эдварда в 40 лет и стал чуть ли не секс-символом миллионов зрительниц. Сейчас Ричард многодетный отец и живет с публицисткой Алехандрой Сильвой. И несмотря на активную семейную жизнь, Гир продолжает заниматься кинокарьерой.

Ричард Гир (фото: Кинориум)

Лора Сан Джакомо

Лора сыграла подругу главной героини Кот, которая тоже была девушкой легкого поведения. После чего актриса исполняла роли в фильмах "Секс, ложь и видео", а также сериалы "Журнал мод", "Спасите Грейс" и "Морская полиция: спецотдел".

Сейчас актриса выглядит потрясающим и продолжает появляться на публике.

Лора Сан Джакомо (фото: Кинориум)

Гектор Элизондо

Гектор, сыгравший роль хорошего менеджера отеля Барни, запомнился зрителям своей харизмой. Следует заметить, что он дебютировал на телевидении в 1963 году. За свою кинокарьеру Элизондо снялся в более чем 140 фильмах и телесериалах. Сейчас актеру 87 лет.

Гектор Элизондо (фото: Кинориум)

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Джулия РобертсфільмиРичард Гир