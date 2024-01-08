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Як зараз виглядають актори сімейного фільму "Двоє: Я і моя тінь" (фото)

Як змінились актори фільму "Двоє: Я і моя тінь" (Фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

“Двоє: Я і моя тінь” у свій час став неймовірно популярним фільмом для дорослих і дітей та подарував білет у щасливе майбутнє акторам.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило, як нині виглядають актори цього легендарного фільму і ділиться цією інформацією з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

Ешлі та Мері-Кейт Олсен

Американські акторки-близнючки здобули популярність у віці дев'яти років, в той самий час коли вийшов фільм "Двоє: я і моя тінь".

Після успіху цієї стрічки кар'єра дівчат стрімко пішла вгору. Акторки взяли участь у багатьох фільмах і навіть заснували свою власну компанію та стали наймолодшими продюсерками у Голлівуді. 

Останнім проєктом близнючок був фільм "Миттєвості Нью-Йорка", але він не вийшов успішним. Після цього вони рідко з'являлися разом на екранах, але відвідують світські заходи.

Варто зазначити, що нині дівчатам по 37 років і Мері-Кейт і Ешлі займаються виробництвом одягу і їхнє життя не розходиться різними шляхами. 

Ешлі та Мері-Кейт Олсен (фото: Кіноріум)

Ешлі Олсен (фото: instagram.com/ashleyolsens)

Мері-Кейт Олсен (фото: instagram.com/theolsensisterss)

Ешлі та Мері-Кейт Олсен (фото: instagram.com/ashleyolsens)

Стів Гуттенберг 

Стів зіграв татуся двох абсолютно різних та непосидючих дочок, які у фільмі намагалися влаштувати особисте життя батька. Під час цієї ролі його вважали справжнім красенем. А ось зараз чоловік також залишається у формі та продовжує свою кар’єру. 

Стів Гуттенберг (фото: Кіноріум)

Джейн Сібет 

Та сама наречена, яка зовсім не сподобалась сестрам-близнючкам у фільмі зараз залишається справжньою красунею та у свої 61 може похизуватися успіхом та зовнішнім виглядом. 

Джейн Сібет (фото: Кіноріум)

Крісті Еллі 

Саме вона зіграла справжнє кохання у парі зі Стівом Гуттенбергом та своїм веселим характером підкорила серця маленьких доньок свого обранця. Та, на жаль, Крісті пішла з життя у 2022 році у віці 71 року.

Крісті Еллі (фото: Кіноріум)

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