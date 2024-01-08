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Как сейчас выглядят актеры семейного фильма "Двое: Я и моя тень" (фото)

Как изменились актеры фильма "Двое: Я и моя тень" (Фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

“Двое: Я и моя тень” одно время стал невероятно популярным фильмом для взрослых и детей и подарил билет в счастливое будущее актерам.

РБК-Украина (проект Styler) исследовала, как сейчас выглядят актеры этого легендарного фильма и делится этой информацией с вами.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум.

Эшли и Мэри-Кейт Олсен

Американские актрисы-близнецы обрели популярность в возрасте девяти лет, в то же время когда вышел фильм "Двое: я и моя тень".

После успеха этой ленты карьера девушек стремительно пошла вверх. Актрисы приняли участие во многих фильмах и даже основали свою собственную компанию и стали самыми молодыми продюсерами в Голливуде.

Последним проектом близнецов был фильм "Мгновения Нью-Йорка", но он не получился успешным. После этого они редко появлялись вместе на экранах, но посещают светские мероприятия.

Стоит отметить, что сейчас девушкам по 37 лет и Мэри-Кейт и Эшли занимаются производством одежды и их жизнь не расходится по разным путям.

Эшли и Мэри-Кейт Олсен (фото: Кинориум)

Эшли Олсен (фото: instagram.com/ashleyolsens)

Мэри-Кейт Олсен (фото: instagram.com/theolsensisterss)

Эшли и Мэри-Кейт Олсен (фото: instagram.com/ashleyolsens)

Стив Гуттенберг

Стив сыграл папу двух совершенно разных и непоседливых дочерей, которые в фильме пытались устроить личную жизнь отца. Во время этой роли его считали настоящим красавцем. А вот сейчас мужчина тоже остается в форме и продолжает свою карьеру.

Стив Гуттенберг (фото: Кинориум)

Джейн Сибет

Та самая невеста, которая совсем не понравилась сестрам-близнецам в фильме, сейчас остается настоящей красавицей и в свои 61 может похвастаться успехом и внешним видом.

Джейн Сибет (фото: Кинориум)

Кристи Элли

Она сыграла настоящую любовь в паре со Стивом Гуттенбергом и своим веселым характером покорила сердца маленьких дочерей своего избранника. К сожалению, Кристи ушла из жизни в 2022 году в возрасте 71 года.

Кристи Элли (фото: Кинориум)

Ранее мы рассказывали о том, как сменились главные актеры любимого боевика "Крепкий орешек".

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