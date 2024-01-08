Как сейчас выглядят актеры семейного фильма "Двое: Я и моя тень" (фото)

Эшли и Мэри-Кейт Олсен

Американские актрисы-близнецы обрели популярность в возрасте девяти лет, в то же время когда вышел фильм "Двое: я и моя тень".

После успеха этой ленты карьера девушек стремительно пошла вверх. Актрисы приняли участие во многих фильмах и даже основали свою собственную компанию и стали самыми молодыми продюсерами в Голливуде.

Последним проектом близнецов был фильм "Мгновения Нью-Йорка", но он не получился успешным. После этого они редко появлялись вместе на экранах, но посещают светские мероприятия.

Стоит отметить, что сейчас девушкам по 37 лет и Мэри-Кейт и Эшли занимаются производством одежды и их жизнь не расходится по разным путям.

Эшли и Мэри-Кейт Олсен (фото: Кинориум)

Эшли Олсен (фото: instagram.com/ashleyolsens)

Мэри-Кейт Олсен (фото: instagram.com/theolsensisterss)

Эшли и Мэри-Кейт Олсен (фото: instagram.com/ashleyolsens)

Стив Гуттенберг

Стив сыграл папу двух совершенно разных и непоседливых дочерей, которые в фильме пытались устроить личную жизнь отца. Во время этой роли его считали настоящим красавцем. А вот сейчас мужчина тоже остается в форме и продолжает свою карьеру.

Стив Гуттенберг (фото: Кинориум)

Джейн Сибет

Та самая невеста, которая совсем не понравилась сестрам-близнецам в фильме, сейчас остается настоящей красавицей и в свои 61 может похвастаться успехом и внешним видом.

Джейн Сибет (фото: Кинориум)

Кристи Элли

Она сыграла настоящую любовь в паре со Стивом Гуттенбергом и своим веселым характером покорила сердца маленьких дочерей своего избранника. К сожалению, Кристи ушла из жизни в 2022 году в возрасте 71 года.

Кристи Элли (фото: Кинориум)