Як зараз виглядає та сама Трініті з "Матриці", яка крутила роман з Кіану Рівзом та стала секс-символом

Втім, не всі актори, які подарували глядачам ці образи, часто з'являються у нових стрічках, як-от Керрі-Енн Мосс - вона грала Трініті, але зараз про неї майже нічого не чутно.

Культова франшиза "Матриця" вийшла майже 25 років тому. І головні герої фільмів: Нео, Трініті та Морфеус - досі залишаються дуже популярними, їх зображають в іграх та коміксах.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як склалася доля акторки та чим вона займається зараз.

Як Керрі-Енн Мосс стала зіркою "Матриці"

Акторка народилася в провінції Канади та починала свою кар'єру з модельного бізнесу. Потім вона знімалася у фільмах у серіалах, але ролі були незначними. Мосс з'являлася у драмі "Темне правосуддя" та навіть у спін-оффі "Району Мелроуз", але це зробило її зіркою.

Справжнє диво чекало на неї потім. Коли Мосс було приблизно 32 роки, вона отримала роль Трініті в "Матриці".

Трініті в "Матриці" (скріншоти)

Акторка вдало показала спритну та сильну хакерку, яка зазвичай ходила в латексі та працювала на Морфеуса. Сцени зі стріляниною та бійками, в яких Мосс була неймовірно ефектною, зробили її секс-символом "нульових".

Цікаво, що під час зйомок першої частини "Матриці" акторка закрутила роман з Кіану Рівзом. Втім, їхні стосунки швидко перетворилися у виключно робочі.

Трініті в фільмі "Матриця" (скріншоти)

Вже згодом Мосс вийшла за актора Стівена Роєма, від якого народила трьох дітей.

Як розвивалася кар'єра акторки та що з нею зараз

Після "Матриці" Мосс стала дуже відомою. Вона отримувала чимало ролей. Акторка зіграла у "Червоній планеті" та "Шоколаді", з'явилася у трилері "Пам'ятай".

Окрім цього, зірка вдало монетизувала свою роль в "Матриці". Вона озвучувала героїнь у відеоіграх, серед яких: Mass Effect 2, The Matrix Awakens та Horizon Forbidden West, яка вийшла у 2022 році.

Акторка з "Матриці" зараз (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)

Нині Мосс 57 років. У 2021 році вона знялася у фільмі "Матриця: Воскресіння", а у 2024 році з'явилася у міні-серіалі "Аколіт".

На своїй сторінці в Instagram акторка часто розповідає про йогу та демонструє "свіжі" фото. І, як помітно на кадрах, Мосс має чудовий вигляд.

Зірка "Матриці" на нових кадрах (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)

У свої роки зірка майже не змінилася. Вона може похизуватися стрункою фігурою та тими ж характерними вилицями, як і в "Матриці". При цьому зрозуміло, що Мосс дозволила собі "природне старіння" - на її обличчі важко помітити сліди "пластики" або ж "уколів краси".

Акторка Керрі-Енн Мосс зараз (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)